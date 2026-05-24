SUTRA JE ZA SRBIJU NAJVAŽNIJI DAN POSETE KINI! Vučić iz Pekinga: Cilj je da kroz razgovor sa predsednikom Sijem ostvarimo najvažnije državne interese

Od večeras u Kini počinje serija ključnih sastanaka, dok je za ponedeljak zakazan najznačajniji deo posete koji može imati dalekosežne posledice po državu, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Danas idemo do Velikog kineskog zida. Ja sam deveti put u Kini a ovo mi je prvi put da idem tamo, ali je to i želja domaćina. Videćemo kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspeti da kroz razgovore sa predsednikom Sijem ostvarimo najvažnije nacionalne i državne interese - naglasio je on u razgovoru sa novinarima na samom početku boravka u Pekingu.

Posebnu zahvalnost predsednik je iskazao domaćinima zbog ukazane pažnje i dubokog poštovanja prema delegaciji Srbije. On je skrenuo pažnju na to da su srpske zastave istaknute širom grada, uz kineska obeležja i zastave Pakistana, čija delegacija takođe boravi u zvaničnoj poseti.

Odgovarajući na medijske navode o tome da je Srbija zbog saradnje sa Kinom i Rusijom blizu prelaska "crvene linije" sa Evropskom unijom, Vučić je poručio da se država vodi isključivo sopstvenim interesima, uprkos višegodišnjim narativima o posledicama takve politike.

- Imaću veoma važne sastanke sa predstavnicima EU u kratkom vremenskom periodu. Prvo mi je bilo zabranjeno da tražim razgovore i dijalog sa ruskom federacijom, zamalo da mi zabrane razgovore i sa ljudima iz naše zemlje iako sam to od početka tražio, da mi zabrane sa Kinom. Najbolje da mi naprave spisak želja i sa kim smem i sa kim ne smem. Pa šta će nam onda predsednik, vlada, bilo ko, neka upravlja neko mejlom ili faksom iz nekog centra moći - izjavio je predsednik, uz jasnu poruku da je Srbija suverena država.

Povodom aktuelnog predloga nemačkog kancelara Fridriha Merca o statusu Ukrajine u EU, ocenjeno je da je dobro što je iznet konkretan plan, iako on nije povoljan po interese Srbije.

- Ali bolje da nam se otvore karte i da razgovaramo objektivno, ozbiljno i pošteno, nego da slušamo bajke o onome što je nerealno. U tom smislu jeste dobra novost, ali po pitanju suštine, supstance postoje stvari u kojima može da se napreduje a da EU ne izgubi - zaključio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić