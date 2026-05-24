VUČIĆ SE OBRAĆA IZ KINE: Imam tremu, ovo je za nas poseta od najveće važnosti

Petodnevnu zvaničnu posetu na poziv Si Đinpinga predsednik je označio kao najvažniju u karijeri.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rano jutros po našem vremenu stigao je u Kinu, gde će boraviti u petodnevnoj zvaničnoj poseti na poziv predsednika NR Kine Sija Đinpinga.

Predsednik je za srpske medije rekao da se priprema za predavanje na Ćinhua univerzitetu, i da će tamo saslušati studente i profesore.

- Tu je predsednik Si studirao hemiju, imao je ne lak životni put do visina do kojih se uzdigao, ali za nas je najvažnije to što je Kina postala gravitaciona sila stabilnosti. Vi od Kine uvek možete da očekujete želju i borbu za mir - naglasio je predsednik.

Vučić kaže da Kina nikada ne priređuje neprijatna iznenađenja, i da je pouzdan partner i prijatelj svima u svetu koji žele da poštuju međunarodno javno pravo.

- Teško je da možete pronaći zemlju kojoj ništa ne možete da zamerite po tom pitanju, kao što je Kina. Dodao bih tu i Srbiju, ali mi smo mali. Ipak sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava - kazao je on.

Predsednik naglašava da je ovaj zid simbol snage i hrabrosti.

- 21.196 kilometara! Da je metara, pa je impozantno, ovo je neverovatan građevinski poduhvat. Ovo ni danas mnogi ne bi mogli da izgrade, to govori o njihovoj snazi, upornosti, marljivosti i posvećenosti. Došao sam da ukažem divljenje i poštovanje domaćinima, kao i da se podičimo našim srpskim kolom koji su odigrali mladi ljudi iz Ansambla Kolo - kazao je predsednik.

On dodaje da uz Kinu i sa Kinom možemo mnogo toga da uradimo.

- Imam ogromnu tremu, to sam rekao i našim kineskim prijateljima. Znam tačno vreme koje nam je određeno, pa se trudim da sve napamet naučim. Samo neodgovorni ljudi nemaju tremu. Onaj ko ide na fakultet da dobija 10 uvek ima tremu. Ja sam se sa Si Đinpingom 14 puta susretao, i uvek sam imao tremu. Zahvaljujući toj tremi uspeli smo da omogućimo da 5.000 ljudi u Smederevu prima plate i kada Železara ne posluje pozitivno! Da ne podsećam da smo milijardu i 200 miliona bili dužni u Boru - naglasio je predsednik.

Rekao je da nema LingLonga u Zrenjaninu ogroman broj ljudi ne bi imao posao.

- To je pitanje i prihoda lokalne samouprave, kako bi se radili putevi, kolike će plate prosečne da budu. Nama su tri od pet najvećih izvoznika u Srbiji kineske kompanije. To su ogromne stvari, i to ne možete da postignete tako što razmišljate o nečem drugom. Večeras ćemo imati večeru našu, pa ćete videti kako moraju ministri i svi da se spreme. Ja moram maksimalno da se pripremim i budem koncentrisan, da bih sve najvažnije mogao da iznesem pred predsednikom Sijem. Ja sam odgovoran za našu zemlju, predstavljam našu zemlju. To nije pitanje putovanja, ja to jedva izdržavam, već je suština da uradite nešto za svoju zemlju - dodao je on.

Naglasio je da ne bi da govori o mogućim kupovinama moćnih PVO sistema.

- Otkriću jednu tajnu, ne želim da govorim o detaljima svega što ćemo posebno da pričamo, i u manjem formatu. Vi znate Tiosava Jankovića, on je zamenik načelnika generalštaba, legendarni general iz vremena NATO agresije. On je učestvovao u obaranju NATO aviona. Pre jedno 6-7 godina pitao sam naše ljude na kolegijumu načelnika generalštaba čija je oprema najbolja. Oni su mi rekli da su navikli na rusku, svega jedan ili dvojica su tražili zapadnu. Ja sam tada prvi put pomenuo kinesku opremu. Znate li šta se sada zbiva? Sada su svi za kinesku opremu. Pitajte i legendarnog generala Jankovića, i on bi to rekao. Promenila se Kina, promenili smo se i mi. Napredovali su neverovatnom brzinom. Pogledajte vi, ima jedno čudesno oruđe za koje nemamo para u ovom trenutku, ali poveo sam Sinišu, pritisci će se nastaviti. Ne bih dalje da govorim - rekao je on sa osmehom.

Kaže da Srbija nikoga neće napadati, i da sve što radimo radimo da bi naša zemlja bila slobodna, i da bi bili svoji na svome.

Vučić u obilasku Kineskog zida

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno obilazi Veliki kineski zid. Na ovom monumentalnom zdanju, čija je gradnja počela u 5. veku pre nove ere da bi zaustavila najezdu plemena iz azijskih stepa, vije se srpsko kolo!

Ovaj nastup predstavlja veliku čast i priznanje ne samo za ansambl "Kolo", već i za Srbiju, njenu kulturu, tradiciju i umetnost, koje će biti predstavljene pred međunarodnom publikom na jedinstvenoj svetskoj sceni. Nakon nastupa obratiće se predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ukupna dužina svih delova Kineskog zida, uključujući prirodne barijere poput reka i planina, iznosi više od 21.000 kilometara.

Od 1987. godine nalazi se pod zaštitom UNESCO kao svetska kulturna baština od izuzetnog značaja.

Autor: S.M.