'Sve će uraditi da se dočepaju vlasti' Opozicioni novinar poručio plenumašima: Vi ste fašisti! (FOTO)

Opozicioni novinar Predrag Aleksendrić poručio je blokaderima sa Fakulteta tehničkih nauka da su fašisti, pišu mediji. Naime, blokaderi su nakon jučerašnjeg haosa bili u dilemi da li da objave imena poznatih ličnosti koje ih nisu podržale.

Jedan od blokaderskih naloga na tviteru objavio je "Da objavimo imena poznatih ličnosti koje su pravile lude na ideju da pošalju snimak Studenti pobeđuju".

Očigledno je da svako ko ne misli kao oni može da bude slobodno targetiran, a nije i strano ni pravljenje spiskova. Sve će uraditi samo da se dočepaju vlasti.

Na ovu objavu blokadera, reagovao je opozicioni novinar Predrag Aleksandrić:

"Jel vam ovo F u akronimu FTN znači fašistički?", napisao je Aleksandrić

I opoziciona Nova S podržava nasilje i targetiranje ljudi! Pozivaju i ohrabruju blokadere da objave listu javnih ličnosti koje ih nisu podržale. I, šta sledi? Hoće ih jahati, juriti po ulicama, bacati u reke? Fašizam, nasilje, mržnja.

