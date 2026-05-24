'OVAKAV TRENUTAK ZASLUŽUJE JEDAN SELFI' Ministar Mali oduševljen Kineskim zidom: Ostali smo bez reči (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali podelio je na svom Instagram profilu snimak sa Velikog kineskog zida, ne skrivajući oduševljenje jednim od najvećih svetskih simbola.

- Ostali smo bez reči pred lepotom i veličanstvenošću čuvenog Kineskog zida. Takav trenutak zaslužuje i jedan selfi - napisao je Mali u opisu videa koji prikazuje impresivne predele ovog istorijskog zdanja.

Mali boravi u Kini kao član visoke državne delegacije koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tokom ove važne posete Pekingu, srpski zvaničnici prisustvuju brojnim sastancima i potpisivanju strateških sporazuma, a obilazak Kineskog zida bio je deo zvaničnog protokola pre najavljenih razgovora sa najvišim kineskim rukovodstvom.

Autor: S.M.