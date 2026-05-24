'SRBIJA NE ŽELI NASILJE' Brnabić poručila: Blokaderi moraju da shvate... (VIDEO)

Svojim tvitom Ana Brnabić koncizno i jasno je poručila u kojem smeru ide Srbija, te poslala poruku blokaderima da ima onih koji drugačije misle i da na to imaju pravo.

- Srbija ne želi nasilje. Srbija ne želi teror. Srbija ne želi mržnju. Srbija želi mir, stabilnost, nove pobede i prosperitet. Blokaderi moraju da shvate da ima ljudi koji imaju drugačije mišljenje i stav i da na to imaju pravo. Borićemo se za takvu Srbiju svakoga dana, demokratski, radom, posvećenošću i ljubavlju. Srbija neće stati. SRBIJA POBEĐUJE! - poručila je Brnabić.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) 24. мај 2026.

Autor: S.M.