Posle 34 godine ponovo direktno do Toronta: Đurić stigao u Kanadu, sutra ključni sastanak sa šeficom diplomatije

Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se sutra sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anita Anand.

U okviru posete, šef srpske diplomatije razgovaraće i sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Fransisom Skarpaledjom, kao i sa članovima Parlamentarne grupe prijateljstva Kanada – Srbija.

Đurić je danas, povodom obnove direktne avio-linije između Beograda i Toronta posle 34 godine, naveo da je njegova poseta ujedno i prva zvanična poseta ministra spoljnih poslova Srbije Kanadi nakon više od decenije i ocenio da to predstavlja otvaranje novog poglavlja u odnosima dve zemlje.

"To je otvaranje novog poglavlja u odnosima između naše dve zemlje. Idem u dobroj veri, sa željom da osvežim sliku o Srbiji, o našim nastojanjima, našim vrednostima, onome što smo postigli u prethodne dve decenije kao zemlja koja je utrostručila vrednost i veličinu svoje ekonomije, zemlji koja je centralna za stabilnost jugoistočne Evrope, i zemlja čiji narod zaista želi da imamo bolje odnose sa jednom od najznačajnijih ekonomija na planeti", istakao je šef srpske diplomatije.

