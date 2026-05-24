Vulin: Napad na policiju je napad na državu, od nas zavisi da li će se 'ustaše radovati'

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je danas da je napad na policiju napad na državu i da mora biti „savladan i kažnjen“, uz ocenu da su policajci tokom incidenata štitili red i mir.
„Ni jedan policajac nije izašao na ulicu sa namerom da nekog povredi a oni koji nose topovske udare, noževe i metalne šipke, jesu. Napad na policiju je napad na državu i napadač mora biti savladan i kažnjen. Pronalazak onih koji stoje iza nereda kao i onih koji su napali policajce i uništavali imovinu je zadatak koji će pokazati da li smo država. Imam svako poštovanje za pripadnike Brigade, Žandarmerije, Interventne, UKP-a, jedinice za javni red i mir, SAJ-a i ostale pripadnike MUP-a koji su sinoć trpeli napade i čuvali prestonicu svih Srba, njihova bezbednost je važnija od emocija komesara Evropske unije ili navodnih prava siledžija. Stjepan Mesić je rekao - ratovi na Balkanu će se završiti ratovima između Srba, samo od nas zavisi da li će ustaše da se raduju“, poručio je Vulin.
Autor: D.S.