SUTRA JE VELIKI DAN ZA SRBIJU! Vučić iz Kine najavio ključne sastanke i poručio da će braniti interese države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Kine i poručio da je pred Srbijom „veliki dan“, uz obećanje da će na najvažnijim sastancima zastupati interese države.

Kako je naveo, u jutarnjim satima sledi sastanak u kancelariji premijera Kine, zatim susret sa jednom od, kako je rekao, najvažnijih ideologa u Kini, dok je za popodne planiran sastanak sa predsednikom Kine Xi Jinping.

„Sada je pola 11 uveče, vreme je za spavanje, ujutru idemo u kancelariju premijera, gde će nas primiti. Zatim idemo da se vidimo sa jednom od najvažnijih ideologa u Kini. U popodnevnim satima i sa Si Đinpingom. Ogromna čast“, rekao je Vučić.

On je zahvalio građanima Srbije na podršci i istakao da će se, kako je naveo, boriti za interese zemlje.

„Veliko hvala građanima Srbije što su mi omogućili da budem najponosniji predsednik na svetu, da mogu da se borim za njih… nećemo vas obrukati i borićemo se za vas, građane Srbije“, poručio je predsednik.

Dodao je da su pripreme za sastanke trajale nedeljama i mesecima, te da očekuje važne razgovore za Srbiju.

„Srbija pobeđuje“, zaključio je Vučić.

