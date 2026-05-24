ŽENI SE BORIMO ZA ŽIVOT, A SIN MI JE U ZATVORU! Potresna ispovest oca vozača koji je na blokadi udario čoveka: Lupali su nam u auto!

Autorka i voditeljka emisije "Hit tvit" Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i ove večeri birala je najvažniju objavu nedelje.

Glavno pitanje ove večeri jeste: Ko i šta stoji iza sinoćnjeg nasilja blokadera? Na koji način opozicija i organizatori protesta pokušavaju da opravdaju svoju grubu politiku nasilja nad građanima Srbije?

O ovim i svim ostalim najvažnijim temama, u studiju kod Verice Bradić, uživo su govorili:

- Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić;

- Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević;

- Dragan Selaković, otac Miodraga Selakovića koji je, zbog neprijavljene blokade, automobilom udario čoveka na pešačkom prelazu.

Predlog broj 1. Mitingovanje

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izhjavila je da je shvatila političku poruku jučerašnjeg protesta, a to je da oni pozivaju na nasilje i mržmju.

- Ako to upordimo sa onim što su radili pre godinu dana oni su sada postali još gori i ekstremniji- rekla je Brnabić.

Dodaje da su oni pre godinu dana vređal isamo onaj deo koji predstalvja SNS i Vučića i onada su nas vrećali i dali nadimak ĆAci.

- Ono što zabrinjava je da se ta mržnja sada proširila i na sve ostale ljudi koji nisu nisu njihovi ledbenici. Ako niste njihov sledbenik vi ćete trpiti isti linč koji mi trpimo - rekla je Brnabić.

Kaže da sada više nisu samo Ćaci u pitanju već i oni kje nazivaju neutralci i koji ne će da ih podrže.

Dragan J. Vučićević dodaje da su počeli da napadaju i svoje čak su i reportera N1 Petra Gajića napali zato što je rekao istinu da su blokaderi prvi napali policiju.

- Danas su drugu reporterku N1 napali zato što se usudila da razgovara sa predsednicom Skupštine - rekao je Vučićević.

U emisiji je prikazan i snimak blokadera koji su napali novinara Informera koji je izveštavao sa njihovog okupljanja.

Vučićević je rekoa da su dvojica koja se vide na snimku koji su napali novinara privedeni.

- Naš Vlada Savić je izašao na ulicu i pita kako komentarišu sve ovo što se dešava i oni su ga napali, on je bio pribran i nije odreagovao. Vlada se susdržao i svaka mu čast, a da je uzvratio bio bi optužen i verovatno pritvorten jer je napo studente mada ovo nikakvi studenti to nisu - rekao je Vučićević.

Na neprijavljenom skupu blokadera pre desetak dana na raskrsnici kod pravnog fakulteta vozač je udario automobilom devedesetogodišnjeg muškarca, zbog čeka se tereti za teško ubistvo u pokušaju međutim kako prenose mediji blokaderi su počeli da skidaju sa društvenih mreža snimak ovog incidenta kako bi sakrili snimak na kojem se vidi pokušaj uništenja nnjegovog automobila.

U emisji je pušeten snimak tog incidenta.

Gospodin Dragan Selaković, otac Miodraga Selakovića koji je, zbog neprijavljene blokade, automobilom udario čoveka na pešačkom prelazu izneo je u detalje šta se desilo tog dana.

- Krenuli smo kod doktora i krenuli ka ulici Kralja Aleksandra, čekali smo semafor i krenuli smo na zeleno svetlo, i on kaže ćale nema nikog iodmo sada na pijacu. Samo što je to rekao istrčali su ispred automobila i krenuli su da lupaju u auto i da nas vređaju. Pokušali mso da se pomerijmo kolima odatle i moj sin umesto da krene napred on je krenuo unazad i nesretnim okolonstima smo tada zakačili starijeg čoveka.- kaže Selaković.

Kako kaže nisu imali nameru nikako da povrede i bili su u stanju šoka zbog napada blokadera i veoma mu je žao što se desilo nesretnom čoveku iza auta.

- Ja mu se izivnjavam, nismo imali nikakvu nameru da ga povredimo, niti nas je ko poslao, ja sam slobodan građanin, mene ne interesuje politika, hoću svoje pravo, hoću da kažem kako je bilo. Moj sin je pošten dečko, moja karijera može da se proveri, svi naši preci su bili borci za Srbiju i borci u balkanskim ratovima, zar sam ja zaslužio koji volim ovu zemlju da dete moje ispašta zbog tuđe nepažnje - rekao je Selaković.

Vidno uznemiren on je do detalja opisao šta se desilo tog dana i rekoao da se i dan danas veoma loše oseća.

- Ja sam i dan danas treem, e mogu da vozim kola ne mogu da radim ništa. Živim na jednoj čaši koka-kole i jendoj banani. Žao mi je tog čoveka, žao mi je i mladog čoveka kojem su uništili život, kojki vidi miliocionera kada ode po ličnu kartu. Šta mislite kako je njemu kada ga ubacite sa zatorenicima. ŽEna je na vest da joj je sin uhapšen reagovala jako loše. Kada je čula šta se desilo bukvalno se borimo za njen život koliko se potresla od šoka- rekao je Selaković.

Dragan J. Vučićević je dodao da su tog dana kada su napali automobil Selakovića, blokaderi napali još jedan a utomobil koji su u potpunosti uništili i opljačkali.

Na iznete tvrdnje opozicionih grupa i blokadera da su zapravo učesnici skupa bili žrtve i da s u ovi sukobi bili organizovani od strane službe i da oni nemaju ništa sa njima Vučićević je rekao da su oni pokušali to da urade ali su vrlo brzo odustali od toga jer su njihovi mentori u Hrvatskoj rekli da su blokaderi prvi napali policiju.

- Oni su snimili kako dvojica nekih siledžija uzimaju betonski blok i bacaju ga na policiju - dodao je Vučićević.

U emisiju je pušten i snimak sa društvenih mreža gde blokader kaže da ga je pogodila kocka betona koju su bcili njihovi.

Brnabić je rekla da je u interesu Republike SRbije da ovakvi skupovi prođu mirno.

- Ja sam juče u Pionirskom parku davali izjave oni su dobacivali, zviždali i sve je to ok ne ka se vidi taj demokratski potencijal. Juče su u Pionirskom parku bile kamere N1 niko im ništa nije rekoa niti dobacio - rekla je Brnabić.

Ona se osvrnula na to da je grad Beograd pun turista i da su oni mogli da vide Beograd koji je izgledao kao ratna zona i zapitala se kome je to u interesu.

Komentarišući izveštavanje i posebno interesovanje hrvatskih medija za situaciju u Srbiji Brnabić je rekla da oni pokazuju neskrivenu podršku blokaderima.

- Neskrivenu podršku im daju i to na svakakv mogući način. I kada se pitamo ko najviše pumpa , najviše pumpa Zagrem. Ali opet da se vratimo na ovo, ja to razumem, Hrvatska je jasno deklarisala svoj strateški interes , a to je ada Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, a zante zašto zato što smoih pretigli gotovo u svemu. Njihov strateški interss je da bilo kome pomognu da se sruši Vučić kako bi Srbija ponovo zaostala u razvoju i bila najgora i na začelju zapadnog Balkana - rekla je Brnabić.

Dodala je i to da joj je njihov interes i jasan, ali joj nije jasno kako to da i u Srbiji postoje ljudi koji imaju isti interes sa hrvarskim i kao da žele da nazadujemo.

"Ukoliko se blokaderi dokopaju vlasti mi izbora više nećemo imati"

- Kako mislite da ovako bahati ljudi koji nisu vlast, kako bi se ponašali kada bi došli na vlast. To bi zaista bilo jahanje. To ne bi bila demokratija i mi više izbore ne bi imali. - rekla je Brnabić.

Vučićević je rekao da ako bi se to i deseli uveli bi politiku Pol Pota.

- Tamo su vladali neki studenti, a prosečan vek hapšenja zlikovaca je 17,5 godina, pobijeno je oko 2 miliona ljudi i kada su ih pitali što su to uradili oni su govorili da im je naredio "Ankor", pobijenis u ljudi koji su govorili strani jezik ili su bili intelektualci - rekao je Vučićević.

Brnabić je dodala da bi oni vladali tako što bi slušali ono što im kažu stranci.

Ona je na kraju emijsie podsetila na istorijsku posetu predsednika Aleksandra Vučića Kini i njegovoj borbi za našu zemlju i za investicije idodala da očekuje dobre vesti za našu zemlju od ove posete.

Autor: D.S.