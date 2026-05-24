SHVATILI SMO PORUKU PROTESTA, TO SU NASILJE I MRŽNJA! Brnabić na TV Pink raskrinkala plan opozicije: Ako niste njihov sledbenik, trpećete isti linč kao i mi!

Predsednica Narodne skupštine oštro je osudila poruke sa skupova blokadera, upozoravajući na opasno širenje mržnje prema svim građanima koji odbijaju da ih podrže.

Gostujući u emisiji "Hit Tvit" na televiziji Pink, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je aktuelna dešavanja na ulicama i poslala jasnu poruku javnosti. Ona je istakla da je u potpunosti shvatila političku poruku jučerašnjeg protesta, a to je da organizatori i opozicija otvoreno pozivaju na nasilje i mržnju.

"Ako to uporedimo sa onim što su radili pre godinu dana, oni su sada postali još gori i ekstremniji", poručila je Brnabić uživo u programu TV Pink.

Ona je podsetila da su pre godinu dana meta uvreda bili isključivo predstavnici SNS-a i predsednik Aleksandar Vučić, kada su im davali pogrdne nadimke. Međutim, kako naglašava, situacija je sada postala daleko opasnija jer se agresija prelila na običan narod.

"Ono što zabrinjava je da se ta mržnja sada proširila i na sve ostale ljude koji nisu njihovi sledbenici. Ako niste njihov sledbenik, vi ćete trpeti isti linč koji mi trpimo", upozorila je predsednica Skupštine.

Brnabić je zaključila da na meti rušilačkog ponašanja više nisu samo neistomišljenici iz vlasti, već i svi oni građani koje blokaderi nazivaju "neutralcima" i koji jednostavno ne žele da ih podrže u njihovom ekstremizmu.

Autor: D.S.