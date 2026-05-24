KAD BLOKADERI PROĐU, TU TRAVA NE RASTE! Ana Brnabić ogolila strašan teror na Slaviji: Počinili su višemilionsku štetu, a sada prave SPISKOVE ZA LINČ javnih ličnosti!

Predsednica Skupštine Srbije raskrinkala divljaštvo na ulicama: Postali su još ekstremniji, sada napadaju i one koji su došli da ih podrže!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je za TV Pink da je očekivala da će blokaderi na skupu koji je održan na Slaviji predstaviti svoju političku viziju Srbije, ali da su ipak ponovo potvrdili da njihov pokret poziva na podele u zemlji, nasilje i na mržnju. Kako naglašava, ta agresija više nije usmerena samo prema pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), već prema svima onima koji ne misle kao oni.

Brnabić je ocenila da su blokaderi, u odnosu na ponašanje od pre godinu dana, postali znatno ekstremniji i da ne mrze samo pristalice SNS-a i predsednika Aleksandra Vučića, već sve ljude koji ih slepo ne slede i ne slušaju.

"Znači, sada od nas 'ćacadi' su gori 'neutralci'. A neutralci su ljudi koji žive svoj život, ne bave se politikom. Ono što je meni, recimo, bilo stravično juče i danas, a to je da su oni počeli da prete dodatnim spiskovima javnih ličnosti koje ih nisu eksplicitno podržale i to je podržano i od strane blokadarskih medija koji su to pozdravili", upozorila je Brnabić.

Napadaju i svoje, prave višemilionsku štetu po gradu!

Predsednica parlamenta je istakla da su blokaderi najavljivali nekakav plan i vrednosti za Srbiju, a da je javnost umesto toga videla samo brutalno nasilje.

"Oni su počinili višemilionsku štetu gradu, takođe privatnim objektima, dakle, vi vidite da kad negde blokaderi prođu, tu trava ne raste. To je njihova politika i to su oni", rekla je Brnabić i dodala da su počeli da napadaju i ljude koji su došli da ih podrže, poput poslanika Pavla Grbovića.

Ona je izrazila veliku zahvalnost pripadnicima MUP-a što su pokazali neverovatan profesionalizam i uzdržanost, te uspeli da uz minimalnu primenu sile uspostave red na ulicama bez obzira na "blokaderski teror i nasilje".

Dačić potvrdio: Povređeno 17 policajaca, priveden i diplomata!

Podsetimo, na skupu koji su sinoć na Slaviji organizovali takozvani studenti u blokadi, došlo je do žestokih incidenata kada je deo učesnika napao pripadnike policije.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom ovih incidenata povređeno čak 17 policijskih službenika. Policija je privela 47 lica, a posebno šokira podatak da je među dovedenima u prostorije MUP-a bilo i jedno lice sa diplomatskom ličnom kartom. Dačić je poručio da policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio direktan napad na službena lica.

Takođe, JKP "Gradska čistoća" najoštrije je osudilo varvarsko i destruktivno ponašanje demonstranata koje je iza sebe ostavilo tragove dosad nezapamćenog haosa i rušenja po beogradskim ulicama.

Autor: D.S.