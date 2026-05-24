DOPUŠTAJU DA IM STRANCI KROJE SUDBINU! Ana Brnabić oštro o haosu blokadera na ulicama: Evo ko ih finansira i odakle stižu naređenja!

Predsednica Skupštine Ana Brnabić u emisiji "Hit tvit" na TV Pink otvoreno je govorila o delovanju blokaderskog pokreta, ističući da iza svega stoji ozbiljna logistika iz inostranstva.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je činjenica da blokaderi nemaju nikakvu jasnu politiku, ali da za Srbiju veliku opasnost predstavlja to što imaju ogromnu finansijsku, obaveštajnu i logističku podršku iz inostranstva za rušenje države, koja traje već duže od godinu dana.

Prema njenim rečima, organizatori blokada uopšte ne deluju samostalno, niti sami smišljaju korake.

"Oni u stvari direktno dobijaju instrukcije iz inostranstva da li treba da se dele ili da se ne dele, da li da idu u jednu kolonu ili da idu u dve kolone ili da idu u tri kolone. Dakle, ovo nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što oni sami smišljaju, nije njihova strategija. A da jeste, ne bi oni baš toliko vremena provodili po Briselima i Strazburima", poručila je Brnabić komentarišući skup i politički program pokreta.

Najveća podrška stiže iz Zagreba: "Uplašili su se uspeha Srbije!"

Brnabić je istakla da je formiranje ovog pokreta jedna od najopasnijih stvari koja preti zemlji i garantovala da, ukoliko bi se oni dokopali vlasti, u Srbiji više ne bi bilo izbora. Ona je otkrila da blokaderi najveći vetar u leđa dobijaju iz Zagreba, jer je Hrvatskoj strateški interes da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije.

"To je zato što je Srbija pod Aleksandrom Vučićem po prvi put u istoriji prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autoputeva i brzih saobraćajnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se uplašili najviše i ovih supersoničnih, ja se ne razumem u to oružje, supersoničnih balističkih raketa", naglasila je predsednica Skupštine i dodala da Priština i pojedine evropske demokrate podjednako jako "pumpaju" protiv Vučića.

Ona je dodala da joj nije jasno kako ljudi koji su rođeni u Srbiji mogu da rade za ostvarivanje hrvatskih interesa:

"Je l' vam se ne sviđa Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata", istakla je Brnabić.

Fakulteti pretvoreni u političke ćelije za gerilski obračun

Komentarišući jučerašnje incidente na beogradskim ulicama i situaciju u kojoj su studenti bežali na fakultete pod izgovorom "autonomije univerziteta", Brnabić je objasnila da je do tog nakaradnog shvatanja došlo zbog pojedinih političara.

"Oni su uzurpirali pozicije rektora i dekana kako bi se bavili politikom. Smatrali su da je njihovo pravo, uz ogromnu podršku iz inostranstva, da od fakulteta naprave svoje političke ćelije, ćelije za gerilski obračun sa državnim institucijama", zaključila je Ana Brnabić.

Autor: D.S.