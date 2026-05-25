UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Vučić: Pozitivno sam iznenađen i cenom i vremenom izgradnje nuklearnih kapaciteta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Kini, gde je sleteo jutros rano po srpskom vremenu. Na aerodromu mu je upriličen zvaničan doček kineske države, a on će u Kini biti do 28. maja, na poziv predsednika Si Đinpinga.

Predsednik kaže da je imao veoma važne sastanke sa premijerom Li Ćijangom, kao i sa Vang Huningom.

- Huninga zovu kineski Kisindžer, mnogo sam od njega naučio. A razgovor sa premijerom Li Ćijangom je bio podeljen na pet oblasti. Prva oblast je primena Ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine. Već 2025. godine imali smo 20 odsto veći izvoz u Kinu nego 2024. godine. U prva četiri meseca 2026. godine imamo gotovo 85 odsto veću stopu izvoza nego u prva četiri meseca prošle godine. To su i dalje nedovoljni brojevi, dakle imamo prostora koji možemo da iskoristimo. Potrebna je sa naše strane veća aktivnost i razumevanje, i bez obzira na daljinu i udaljenost veća posvećenost u razgovoru sa kineskim kompanijama - naglasio je on.

Kaže da je razgovarano sa tri trgovinska lanca, i da će u njima biti prodavana naša roba, kao i da je razgovarano o tome da se u dve kineske aviokompanije nađu naši proizvodi.

- To je ozbiljan posao. Pričali smo, u okviru ove tačke, i zamolio sam da nam pomognu rešavanja pitanja posebno Vranja i juga Srbije, da nađemo strateške partnere za Yumco i Simpo, i verujem da ćemo time dugoročno rešiti pitanje zapošljavanja u Pčinjskom okrugu, gde smo imali i imamo bezbroj problema. Kada pomislimo da smo zakoračili, uvek iskoči neki problem, ali mislim da smo na dobrom putu. Ne smem da kažem ime kompanije, ali mislim da smo završili to - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da su pričali o brojnim projetima iz oblasti transporta, energetike i izgradnje infrastrukture.

- Mnogo radimo sa njihovim kompanijama. Njihove kompanije grade i Ekspo, ne mislim samo na zdanja, već i na puteve, i na pruge, na Vožd Karađorđe, na Dunavski koridor... Pričali smo pod trećom tačkom o inovacionoj saradnji i saradnji vezanoj za AI i R&D centre. Tu smo pričali i o nuklearnoj energiji, i ponudili su nam neverovatne uslove, što bi bio spas.

On kaže da kineski turisti žele da upoznaju Srbiju, i da svake godine sve više posetilaca stiže u našu zemlju.

- Peta stvar je bila naša saradnja u okviru velikih multilateralnih institucija, u UN, o podršci po pitanjima Tajvana, Kosova i Metohije, i drugim pitanjima. Ono što je veoma važno, što sam sam zabeležio, jeste automobilska industrija. Mi tu imamo ograničenja, mora da bude proizvedeno na teritoriji domaće zemlje između 55 i 70 odsto delova, i mi moramo da vidimo da nemamo vrstu zapreke za izvoz na teritoriju EU - kazao je Vučić.

Sa Vang Huningom je razgovarao o politici i spoljnoj politici.

- Sa velikim ponosom mogu da kažem da oni izuzetno cene nezavisnu poziciju Srbije, ja nigde na svetu nisam video da smo ovoliku pažnju privukli. Dobili smo veći značaj nego poseta pakistanskog premijera, a Pakistan ima više od 30 puta više stanovnika od Srbije, bliski su im. Neverovatno je kakvu nam čast ukazuju, razgovarali su sa nama kao sa najboljim prijateljima. Očekujemo da napravimo fabriku transformatora, da se u potpunosti proizvode na teritoriji Srbije. Time jačamo i skraćujemo rokove za sve trafostanice, i za EMC i za EDS. Mi ćemo to onda dalje da izvozimo - naglasio je predsednik.

Vučić kaže da će biti dodatnih razgovora o vojno-tehničkoj saradnji, i to je posebno pomenuo u razgovoru sa Li Ćijangom.

- Jedna stvar o kojoj smo razgovarali sa gospodinom Huningom, kako su ga nazivali svojevremeno, jednim od sedmorice veličanstvenih. Rekao mi je da se menjaju stvari u svetu, i predsednik Si je rekao da se više menjaju stvari danas nego u celom prethodnom veku, i da se svet nalazi na raskrsnici. Ali jedna rečenica koja govori na precizan način o svemu što se zbiva. Do 2010. su svi govorili o slobodnom tržištu, a kada je Kina to prihvatila, onda su prešli na intervencionizam i barijere. To se sve okrenulo, ali to nosi jednu političku posledicu. Usred svoje nervoze, pojedine zemlje postaju sve arogantnije, ranije su brinuli o međunarodnom poretku, sada se više ne pozivaju uopšte na to. A posao Kine i nas malih zemalja je da se pozivamo na međunarodno pravo. Oni ga danas više ne pominju, nego preko svojih NVO drže pridike o svojim vrednostima. A u njihovim vrednostima nema ničega principijelnog, već se menjaju u skladu sa njihovim potrebama - kazao je predsednik.

Kaže da je teško da pronađemo naše mesto u ovom svetu, ali da moramo čuvati mir.

- Strašno sam zadovoljan, a sada nam predstoje najvažniji sastanci. Nadam se da ću imati koncentracije, ukupno 4 sata i 15 minuta sa predsednikom Sijem. Verujem da će se završiti dobro za našu zemlju. Tek na kraju ću sve sagledati, ali dobili smo mnogo podrške na prva dva sastanka, i verujem da će se tako i nastaviti - rekao je on.

Vučić kaže da će Kina u punom formatu učestvovati na Ekspu, i dodaje da ni mi više nećemo propuštati sajmove u Kini.

- Obećao sam da ćemo vredno da radimo, da svuda budemo prisutni. Da svoju robu nudimo kineskim kupcima, ovde nas i cene i vole. Retke su zemlje koje vode suverenu politiku, i zato nas ljudi tako poštuju - dodao je on.

Predsednik ističe da je podelio teme za razgovor sa Si Đinpingom, i zapitao se da li sve može da ispadne kako čovek želi kada ima tremu.

- Ali bez treme i pritiska ne možete dobro ni da govorite. Ja sam baš baš zadovoljan jutrošnjim sastancima, i prijateljstvo koje su izrazili i naglasili Li Ćijang i Vang Huning je od ogromnog značaja za našu zemlju. Ne mogu da pričam o nekim škakljivim pitanjima koja nisu uvek za javnost, o tome ne mogu da pričam baš u najširem formatu, da ne objašnjavam dalje, imamo i neke molbe i želje. Pokrenućemo i neka ekonomska pitanja u užem formatu, i nadam se tokom večere - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da je strašna laž izveštaj tzv. Arhiva javnih skupova da je na blokaderskog protesta na Slaviji bilo oko 190.000 ljudi.

- To je takva sramota! Nemam nikakav problem, evo bilo ih je tri miliona. Mene samo interesuje kome mogu takvu laž da prodaju. Mogu li svojim zaluđenicima da prodaju takvu laž. Samo se pitam da li ih nije sramota? Sada me teraju da na Slaviji okupljam ljude, pa da moraju da kažu da ih je bilo 300.000. Neverovatne gluposti izgovaraju, nemam strpljenja za to - rekao je on.

Vučić ističe da će uskoro biti izbori, pa će se tu videti brojevi, i da su poruke poslate sa skupa isprazne, kao i da o nasilju ne želi da govori.

Govoreći o Vangu Huningu, predsednik kaže da je mnogo naučio od njega.

- Govorio je o tome kako se vrše pritisci na male zemlje, kroz sve sfere života. Od etničkih pitanja, verskih, preko prosvete i zdravstva. Govorio je o tome koliko je teško voditi suverenu i nezavisnu politiku. Pitali ste šta nam je važnije, politika ili ekonomija. Ne znam, vi mi recite, ali u Kini nema ekonomije bez politike. Zato je sve dobro postavljeno ovde, mi prvo razgovaramo sa Sijem, a onda sa kompanijama. Kada oni nas vide sa Sijem, onda nam se otvaraju vrata svuda. To tako funkcioniše ovde, otvoreno, transparentno i čisto - naglasio je on.

Vučić dodaje da Huning misli da je Srbija na dobrom putu, i kazao je da smanjujemo razliku između nas i najrazvijenijih zemalja.

- Želim da vas obavestim da po prvi put Srbija ima najviše plate na Zapadnom Balkanu, u martu mesecu. U ovom mesecu mi smo imali 1037, Crna Gora 1026. Prestigli smo nekoga ko je imao 50 odsto veća primanja od nas pre 12 godina. Imali smo bruto i neto veća primanja od Bugarske, koja je članica EU. Vidite kako se Srbija razvija, Slovačka je ispred nas, strašna i jaka zemlja, sada su za nekih 145 evra ispred nas. A pri tome naša stopa javnog duga je veoma niska. Prešli smo nivo da se takmičimo sa onima malima, i polako ulazimo u kategoriju zemalja EU koje počinjemo da jurimo. To su velike vesti i velike stvari, i mi to ne bismo mogli bez značajnih kineskih investicija - rekao je predsednik.

Naglasio je da je suština svega što radi da ljudi žive bolje, i da će se pripremiti dodatno za sastanak sa Sijem Đinpingom.

- Oko naše podrške Kini to nikada nije dovođeno u pitanje, ali šta da tražimo, insistirali smo na inovativnosti i modernim fabrikama. Izađu nam u susret, i pažljivo nas slušaju. Suviše sam pristojan da bih bio bezobrazan i bezobziran, ali kada ih zamolimo, zaista hoće da nam izađu u susret. Mislim da ćemo imati mnogo dobrih vesti, i slobodnije ćemo o tome govoriti u sredu i četvrtak - dodao je on.

Vučić kaže da je ponosan što je na svim kineskim televizijama prikazano kolo na Kineskom zidu, a potom je odgovorio na napade blokaderskih političara, koji su to nazvali propagandom.

- Naravno da ih je država dovela, tražili su nekoga ko će predstavljati našu tradiciju. Ne, doveo ih je kralj Čarls. Kakvih mi budala u državi imamo, kao da je centrala za ludake tamo, bar što se političara tiče.

Autor: S.M.