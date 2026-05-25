CELA SRBIJA ČEKA ISTORIJSKI SASTANAK VUČIĆA I SIJA: Sve oči uprte u Peking, danas najvažniji razgovor za naš narod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas sa predsednikom Kine Si Đipingom.

Istorijski susret dvojice predsednika od ogromnog je značaja za našu državu i narod.

Predsednik Vučić izjavio je ranije danas da ga očekuje najvažniji sastanak sa predsednikom Si Đinpigom sa kojim će, kako je rekao, ukupno razgovarati duže od četiri sata i da će među temama u užem formatu sastanka biti vojno-tehnička saradnja i ekonomska pitanja.

Vučić je rekao da je Srbija dobila mnogo podrške na prva dva sastanka koje je jutros imao u Pekingu, sa premijerom NR Kine Li Đijangom i predsedavajućim Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Vang Huningom. Izrazio je uverenje da će se i razgovor sa Sijem dobro završiti za Srbiju.

- Prezadovoljan sam sastancima koje smo imali jutros, strašno važni sastanci, a sad nam predstoji najvažniji. Nadam se da ću moći da imam dovoljno koncentracije, ukupno četiri sata i 15 minuta sa predsednikom Sijem. Verujem da će biti dobro i verujem da će se dobro završiti za našu zemlju. Dobili smo mnogo podrške na prva dva sastanka. Verujem da će se to tako nastaviti i tokom današnjeg dana, ali i sutra i prekosutra - rekao je Vučić novinarima posle sastanaka sa kineskim zvaničnicima.

Naveo je da se pripremio za susret sa Sijem sa kojim će u užem formatu razgovarati o vojno-tehničkoj saradnji, ali i o određenim ekonomskim pitanjima.

- Ne mogu da pričam o nekim škakljivim pitanjima koja nisu uvek u potpunosti za javnost, tipa vojno-tehničke saradnje i nekih drugih stvari. Imamo i neke molbe, neke želje. To je za uži format, a za širi format je politika, podrška, principijalnost u međunarodnim organizacijama... Konkretnije, još neka ekonomska pitanja ćemo pokrenuti u užem formatu i nadam se tokom večere - rekao je Vučić.

Preneo je da mu je Vang Huning u razgovoru ukazao na to kako se menjaju stvari u svetu i da je predsednik Si rekao da se svet danas nalazi na raskrsnici i da se više stvari menja danas nego u celom prethodnom veku, bez obzira na velike ratove koji su postojali.

Autor: Jovana Nerić