Amerikanci, Rusi, Afrikanci - Zajedno u rušenju Srbije na nasilnom protestu blokadera (VIDEO)

Amerikanci, Rusi, pa čak i Afrikanci, učestvovali su na blokaderskim nasilnim protestima sa ciljem rušenja Srbije

"Protest protiv Aleksandra Vučića koji je diktator Srbije. Ja sam u Beogradu u Srbiji, na velikom protestu," rekla je Amerikanka koja je učestovala na blokaderskom nasilnom skupu.

Na nasilnom protestu bilo je i Rusa koji su napustili svoju zemlju da bi rušili Srbiju.

A na političkom skupu koji je kulminirao nasiljem bili su čak i - Afrikanci!

Podsetimo, više desetina policajaca je povređeno kada su blokaderi pokrenuli nasilje na ulicama Beograda, gađajući pripadnike MUP-a pirotehnikom, vatrometima, i topovskim udarima, nakon čega su krenuli da ih napadaju i palicama, kamenjem...

Policija je uhapsila 23 nasilnika, podneto je 8 krivičnih i više prekršajnih prijava.

Autor: Pink.rs