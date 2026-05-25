'NJEMU VIŠE NIJE VAŽNO KOJI SU STRANCI, SAMO DA IM SLUŽI' Brnabić žestoko odgovorila Srđanu Milivojeviću: Vučić služi samo svom narodu i svojoj zemlji

Predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić žestoko je reagovala na objavu predsednika DS Srđana Milivojevića na društvenoj mreži Iks, poručivši da je osnovna razlika između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i blokadera upravo u tome kome služe.

- Ovom više nije ni važno koji su stranci, samo da im služi. Za razliku od njega, Aleksandar Vučić nikada nije i nikada neće služiti ni jednima, ni drugima, ni trećima, već samo svom narodu i svojoj zemlji. I ovo je uvek bila osnovna razlika između Aleksandra Vučića i blokadera - stoji u opisu njene objave na Iksu.

Prethodno je Milivojević objavio da ruska agencija RIA Novosti, kao i drugi ruski mediji, navodno menjaju retoriku kada izveštavaju o protestima u Srbiji.

- RIA Novosti, kao i svi ostali ruski mediji, menjaju retoriku i kontekst u kome izveštavaju o protestima u Srbiji. Više ne govore o obojenoj revoluciji i mentorima sa zapada, već o studentima i građanima koji traže pravdu u borbi protiv mafije. Otpisan je! - napisao je Milivojević.

Autor: Iva Besarabić