'NJEMU VIŠE NIJE VAŽNO KOJI SU STRANCI, SAMO DA IM SLUŽI' Brnabić žestoko odgovorila Srđanu Milivojeviću: Vučić služi samo svom narodu i svojoj zemlji

Izvor: Pink.rs

Predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić žestoko je reagovala na objavu predsednika DS Srđana Milivojevića na društvenoj mreži Iks, poručivši da je osnovna razlika između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i blokadera upravo u tome kome služe.

- Ovom više nije ni važno koji su stranci, samo da im služi. Za razliku od njega, Aleksandar Vučić nikada nije i nikada neće služiti ni jednima, ni drugima, ni trećima, već samo svom narodu i svojoj zemlji. I ovo je uvek bila osnovna razlika između Aleksandra Vučića i blokadera - stoji u opisu njene objave na Iksu.

Prethodno je Milivojević objavio da ruska agencija RIA Novosti, kao i drugi ruski mediji, navodno menjaju retoriku kada izveštavaju o protestima u Srbiji.

- RIA Novosti, kao i svi ostali ruski mediji, menjaju retoriku i kontekst u kome izveštavaju o protestima u Srbiji. Više ne govore o obojenoj revoluciji i mentorima sa zapada, već o studentima i građanima koji traže pravdu u borbi protiv mafije. Otpisan je! - napisao je Milivojević.

Autor: Iva Besarabić

