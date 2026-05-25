Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti NR Kini na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga.

Danas, drugog dana posete, Vučić se sastao sa Si Đinpingom i razgovara sa njim o ključnim pitanjima.

Nakon razgovora, predsednik Vučić se uključio u program Nacionalnog dnevnika televizije Pink i obratio građanima Srbije.

Predsednik je na samom početku otkrio da će ova poseta Kini dosta doprineti našem narodu na polju novih investicija.

- Još jednom posebno srećan i ponosan na kraju dana, ponosan na Srbiju. Lično sam srećan zbog rezultata sastanka. Verujem da ćemo imati prilike da analiziramo. Verujem da su nam širom otvorena vrata. Mi smo ovde došli zbog interesa građana Srbije i verujem da smo stvorili brojne prilike za našu zemlju, nove poslove za naše ljude i brojna primanja. Mi stremimo da ostvarimo još veće rezultate. Pre 12 godina zemlja je imala stopu javnog duga srednje zadužene zemlje, a prosečna plata je bila malo viša od 300 evra, dok je danas preko 1.000 evra. Danas smo prvi u regionu po prosečnim platama. Partnerstvo sa Kinom nam je donelo neverovatne stvari. Mnogo mnogo toga smo uspeli da uradimo. Insistirao sam posebno da uradimo za jug Srbije i Pomoravlje. Verujem da ćemo uspeti. Prihvatio je predsednik Si ulaganja u fabrike veštačke inteligencije - rekao je Vučić.

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Pekingu je uručena i Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine koja predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje prema jednom stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.

- Posebno sam ponosan i zahvalan svima, celoj mojoj porodici koja je svašta izdržala i voleo bih da sa ponosom ovaj orden čuvaju. Verujem da je na čast svima njima i na čast celoj Srbiji. Retko je prepoznato kada činim dobro za našu zemlju, jer sam mnogo češće meta, jer se borim za svoj narod. Naravno da sam osećao veliki ponos dok sam primao medalju od jedne od najvećih sila što se tiče zemalja na svetu. Uvek ću biti zahvalan predsedniku Kine, kineskom narodu i svim saradnicima koji su pomogli da taj orden zaslužim. Predsednik Si je naglasio na sastanku i rekao da se orden dodeljuje po strogim procedurama. Mislim da je samo predsedniku Putinu lično uručio Si, ja sam drugi. Šta još da doživim. Samo je predsedniku Putinu Si lično uručio orden, ja sam drugi, orden je dobilo 12 ljudi ali ovo je drugi put da je ovako uručen - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da je u razgovoru sa Sijem došao i do saznanja kad je reč o događajima u svetu do kojih mi inače ne bismo mogli da dođemo, te je govorio i o turizmu te mogućnosti da u bliskoj budućnosti imamo i milion kineskih turista što bi bila velika stvar za naše smeštajne kapacitete, za naše ugostitelje, restorane...

Vučić je otkrio i da je u Kini razgovarao i o kvantnom skoku za nas odnosno o dogovoru s Kinom i dovođenju najsavremenijih tehnologija poput onih u proizvodnji čipova, makar i starijih. Vučić je ponovo naglasio da nemamo problema s javnim dugom i da smo niskozadužena zemlja.

- Mi vodimo računa o svemu, dodao je on i naglasio mi ovo radimo zbog sebe, odlično znamo šta radimo, ovde smo došli da se borimo za svoju zemlju, rekao je Vučić i dodao da na računu imamo 4,5 milijardi evra - rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić