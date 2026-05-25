ŽARKO MIĆIN U KINI SA ZVANIČNICIMA GRADA ĐINANA Akcenat na saradnji i prijateljskim odnosima

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin održao je radni sastanak sa zvaničnicima Grada Đinana u Narodnoj republici Kini.

On je u Gradskoj kući Đinana razgovarao sa članom Stalnog komiteta Pokrajinskog komiteta KPK Šandong, sekretarom Gradskog komiteta KPK za Đinan Liu Ćijangom, članom Stalnog komiteta i generalnim sekretarom Gradskog komiteta KPK za Đinan Han Veijem, direktorkom Kancelarije za spoljne poslove Đinana Liu Ruiling i predsednikom Građevinske direkcije Grada Đinana Sju Veiminom. Sastanku je prisustvovao i zamenik generalnog menadžera Šandong Haj-Spid Grupe Džang Jangđin.

Sagovornici su naglasili, navodi se u saopštenju iz Gradske kuće, da su odnosi dve zemlje na najvišm prijateljskom nivou, prvenstveno zahvaljujući velikom poštovanju i prijateljstvu lidera, predsednika Vučića i predsednika Đinpinga. Gradonačelnik Mićin je naglasio da se takva saradnja preslikava i na lokalni nivo, te da su tesne veze gradova prirodni korak ka jačanju tih odnosa i čeličnog prijateljstva.

Nakon prijema, gradonačelnik je sa gospodinom Liu Ćijangom obišao Operativni centar za upravljanje pametnim gradom Đinana, kao i izložbu, u auli Gradske kuće, koja govori o ispravnom razumevanju rezultata upravljanja, a reč je o postavci posvećenoj modernom modelu upravljanja gradom, digitalnoj administraciji, efikasnosti javnih službi i načinu na koji se meri uspešnost rada gradske uprave.

Novosadska delegacija prisustvovala je i Svečanom skupu koji je priređen povodom Nedelje međunarodne saradnje gradova prijateljstva u Šandongu, a u okviru Sedmog susreta lokalnih lidera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Tom prilikom, gradonačelnik je posetio i izložbu „Najbolje iz prijateljskih gradova“.



Autor: Jovana Nerić