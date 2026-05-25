'ZANIMA ME KOME MOGU TAKVU LAŽ DA PRODAJU' Vučić o navodima da je na Slaviji bilo 190.000 ljudi: U laži su kratke noge - uskoro će izbori, pa ćete sve da vidite (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram profilu "avucic" povodom spekulacija i navoda Arhiva javnih skupova da je na blokaderskom skupu na Slaviji bilo okupljeno između 180 i 190 hiljada.

- Mene samo interesuje kome mogu takvu laž da prodaju. Mogu li svojim zaluđenicima takvu laž da prodaju, ili ih nije sramota kad tako krupno lažu? Ljudi neverovatne gluposti izgovaraju. Sramota je da neko tako inače lupeta i da to dobija prostor negde, jer onda znači sve zasnivate na lažima. Sve zasnivate na lažima. U laži su kratke noge, uskoro će izbori, pa ćete da vidite i priče o potpisima i o skupovima i o svemu drugom. Mene mnogo više brinu isprazne i glupe poruke koje smo slušali nego broj ljudi, a o nasilju da ne govorimo - glasio je Vučićev odgovor na spekulacije o broju okupljenih i tvrdnjama da ih je bilo između 180 i 190 hiljada.

"Ne znam kako ih nije sramota toliko da lažu. Mnogo, bre, lažu.", poručio je predsednik Vučić u opisu objave.



Autor: Jovana Nerić