'SRBIJA JE KAŽNJENA ZBOG SVOJE NEPOSLUŠNOSTI' Vučićevo predavanje studentima u Pekingu: A sve je počelo agresijom na SR Jugoslaviju, pogaženi su svi principi (FOTO+VIDEO)

- Svet se menja brže nego što smo očekivali, a sve je počelo kršenjem međunarodnog prava agresijom na SR Jugoslaviju i namerom Zapada da svetu pošalje signal moći, istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se studentima na Univerzitetu Đinghua u Pekingu.

- Pogaženi su svi principi. A to se najbolje vidi na primeru Ukrajine, kada govore da je po prvi put prekršeno međunarodno pravo, da je prvi put u novijoj istoriji izvršena agresija. Ali to nije tačno, jer se to dogodilo mnogo ranije, 1999. godine, kada je našu zemlju, bez odobrenja UN, pod izgovorom sprečavanja moguće humanitarne katastrofe, napalo 19 članica Natoa sa ciljem secesije 14 odsto naše teritorije, objasnio je Vučić.

Time su, naveo je, želeli da pošalju jasnu poruku ostatku sveta o svojoj moći.

- Želeli su i Kini, bombardovanjem kineske ambasade u Beogradu, da pošalju poruku. Nameravali su da pokažu kako mogu da prođu svi koji im se ne povinuju“, podvukao je Vučić.

Srbija je, prema njegovim rečima, kažnjena zbog svoje neposlušnosti.

Podsetio je da je Srbija tokom dva svetska rata izgubila 29 odsto stanovništva samo zato što nije htela da se povinuje Austrijancima i Nemcima, kao i da je Beograd bio jedini grad u regionu koji su bombardovali Nemci, ali i 1999. godine 19 zemalja Natoa, samo zato što je Srbija želela da sačuva svoj teritorijalni integritet i suverenitet.

Vučić je ukazao da se na sličan način postupalo protiv Iraka – tvrdnjama da poseduje nuklearne kapacitete, na osnovu čega je pokrenuta najgora kampanja protiv te zemlje, uz predstavljanje njenog rukovodstva kao diktatorskog.

- Samo dan kasnije zaboravili su na svoju priču i niko više ne pominje nuklearne kapacitete Iraka, kao što se ne pominje ni humanitarna katastrofa, izgovor pod kojim je bombardovana Srbija, konstatovao je Vučić.

On je naglasio da se danas to čini na drugačiji način – uz korišćenje nevladinih organizacija, zloupotrebu manjinskih i verskih prava, ali i obrazovnog i zdravstvenog sistema, kao i medija.

Tjenanmen kao primer

Kao primer naveo je i Tjenanmen, događaje koje je Zapad prikazao kao masakr, da bi se nakon otvaranja arhiva američke ambasade videlo da su lagali o tim zbivanjima.

- Ali koga je to briga toliko godina kasnije, dodao je Vučić.

U Srbiji su, prema njegovim rečima, pokušali da sprovedu „obojenu revoluciju“ sa ciljem svrgavanja vlasti nekoliko meseci pre izbora u Mađarskoj.

- U Mađarskoj su završili posao, ali u Srbiji su bili neuspešni. Njihova snaga nije velika i ne bih se kladio na njih na budućim izborima. Uspešno smo se odupreli tome oslanjajući se na građane, a ne na institucije, objasnio je Vučić.

On je rekao da je predsednik Kine Si Đinping 2021. godine u Davosu održao važan govor na koji Zapad do danas nije našao odgovor.

Kako je kazao, Si je tada pokazao neočekivano lice Kine, govoreći da je Peking za globalizaciju, otvoren za liberalizaciju tržišta i podsticanje slobodne trgovine.

- To je rekao u vreme kada su Amerikanci i Evropljani počeli da uspostavljaju sve više barijera, jer nisu mogli da se bore na drugi način protiv kineske dominacije u mnogim sferama. Kineski predsednik je tada predstavio novu eru i ukazao na doba koje dolazi, podvukao je predsednik Srbije.

Istakao je da je Kina postala uzor globalnom jugu i suverenim državama. Ukazao je na odlične odnose Srbije i Kine, rekavši da građani Srbije vole Kinu i kineski narod. Govoreći o poštovanju Kine prema Srbiji, preneo je da ga je predsednik Si primio na isti način kao i predsednika SAD.

- To je ono što čini razliku u novom svetu. Situacija koju imamo sada nastala je i zbog toga što niko ne pokazuje poštovanje prema drugome, naglasio je Vučić.

Rektor Univerziteta Li Luming istakao je da je predsednik Vučić veoma poznat u Kini, jer je dugo posvećen izgradnji najboljih odnosa i iskreni je prijatelj Pekinga.

- Orden prijateljstva najbolji je dokaz prijateljstva dve zemlje. Srbija i Kina su partneri i prijatelji. Poslednjih godina, pod vođstvom lidera dve zemlje, jačanje veza značajno je napredovalo, konstatovao je Li Luming.

Vučić je izjavio je da je čvrsto prijateljstvo sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj.

Vučić je, tokom predavanja na Univerzitetu Ćinghua u Pekingu, kazao da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu i istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje.

Dodao je da čvrsto veruje u prosperitetnu Kinu, u svetlu budućnost te zemlje, na način na koji veruje u svetlu budućnost Srbije.

Vučić je ukazao da su Srbija i Kina uvek bili na istoj strani istorije tokom različitih ratova, tokom teških vremena, čak i devedesetih godina, ali i danas i tokom krize izazvane kovidom.

- Volimo kineski narod. Volimo Kinu. I ne preterujem. Kina nikada, nikada nije učinila ništa protiv Srbije. I verujem da Srbija, iako mala zemlja, nikada, nikada nije učinila ništa protiv Kine ili kineskog naroda, istakao je Vučić.

Naveo je da Srbija ne bi ovako uspešno napredovala bez pomoći, podrške i investija Kine i dodao da MMF za Srbiju projektuje najveću stopu rasta sledeće godine, a da smo ove godine broj tri, broj četiri, dok smo pre dve godine bili broj jedan u Evropi.

- To nikada, nikada ne bismo mogli da ostvarimo bez podrške predsednika Sija i kineske podrške. Posete predsednika Sija Srbiji 2016. i 2024. godine bile su zaista istorijske posete, rekao je Vučić i dodao da nikada neće zaboraviti posetu Sija železari u Smederevu.

Navodeći da je svestan da nije važan kao predsednik SAD Donald Tramp ili Rusije Vladimir Putin, Vučić je kazao da mu je ukazana gotovo ista čast prilikom prijema kod predsednika Sija.

Kazao je da je predsednik Si time pokazao poštovanje i da je upravo to ono što zapravo pravi razliku u današnjem svetu.

Prema njegovim rečima, Kinu danas Srbija vidi kao stabilizujući faktor, kao gravitacioni centar stabilnosti, jer ima principe, a broj jedan princip je poštovanje Povelje UN, rezolucije UN i međunarodnog javnog prava.

Dodao je i da Kina deluje veoma odgovorno, uvek težeći mir, uvek tražeći od svih međunarodnih aktera da održe mir, stabilnost, a da su drugi zaboravili da su napali suverenu državu Srbiju, bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Podsetio je da je 19 zemalja NATO-a bez dozvole i saglasnosti Generalne skupštine ili Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija napalo našu zemlju kako bi otcepilo 14 procenata naše teritorije.

"Delovali su kao nasilnici protiv jedne male države, protiv naroda koji voli slobodu, suverene nacije, bez ikakvog pravog razloga. Pravdali su svoj potez govoreći: 'Pa, ovo je urađeno zbog moguće humanitarne katastrofe.", rekao je Vučić.

On je upitao da li su ikada ćuli da se krši međunarodno pravo kako bi se sprečilo nešto što bi se moglo dogoditi u budućnosti, a to se nije dogodilo.

- Ne, nikada se nije dogodilo. Ali su smatrali da je to vrhunac zapadne dominacije u svetu krajem 1990-ih, 2000-ih", rekao je Vučić.

On je dodao da su oni govoreći o tome, zapravo samo želeli da pokažu koliko su jaki i da pošalju snažnu poruku ostatku sveta.

Vučić je rekao i da je Srbija uvek govorila da želi da bude deo Evropske unije i da je to njen cilj i danas, smatrajući da nema ničega i nikoga drugog na svetu što se može uporediti sa našom civilizacijom i da smo bolji od drugih.

- A onda smo videli pravi uspon Kine. I ne laskam nikome u svetu, i dobro sam poznat upravo po tome. I ovo govorim zato što je Kina postala novi uzor za globalni jug, za sve zemlje koje su pokušavale da steknu i sačuvaju svoja prava, svoj teritorijalni integritet, svoj suverenitet i svoju nezavisnost. U velikoj meri se radi o nezavisnosti, istakao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić