PONOŠU SMETA ŠTO VUČIĆ DOBIJA POČASTI U KINI! Petković mu brutalno odgovorio: Možeš samo da računaš na Kurtijev orden!

Dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru istorijske posete Kina razgovara sa državnim vrhom i kineskim privrednicima, opozicija nastavlja sa kritikama i pokušajima umanjivanja značaja susreta sa predsednikom Si Đinping.

Na izjavu lidera Srbija centar Zdravku Ponošu, koji je komentarišući odnose Srbije i Kine upitao „kuda nas vodi taj čelični zagrljaj“, reagovao je član Predsedništva SNS Petar Petković.

Petković je poručio da Ponošu očigledno smeta što Srbija danas ima međunarodni ugled i podršku jedne od najvećih svetskih sila, kao i činjenica da je predsednik Vučić tokom posete Kini dobio jedno od najznačajnijih priznanja iz ruku kineskog predsednika.

– Ponošu smeta istorijska poseta predsednika Vučića Kini i najveće priznanje kojim je odlikovan iz ruku predsednika Sija. S druge strane, u skladu sa svojim političkim dometima, Ponoš može da računa eventualno na nekakav Kurtijev orden, na primer za zasluge – naveo je Petković.