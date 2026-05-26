'DOŠAO SAM OVDE DA SE BORIM ZA NAŠU SRBIJU I NOVE INVESTICIJE' Vučić iz Kine: Borim se za ljude koji razumeju gde je budućnost (VIDEO)

Aleksandar Vučić objavio je snimak iz Kine i istakao da se bori za nove investicije i budućnost Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak sa današnje posete Muzeju Komunističke partije Kine, kao i iz fabrike Šaomi, u kojoj rade roboti, a koju je potom obišao.

- Ja sam ovde došao da se borim za Srbiju i za građane Srbije, da se borim za nove investicije. Nikada se nisam borio za sebe. Ja se borim za građane Srbije, borim se za ljude koji razumeju gde je budućnost, koji razumeju šta je budućnost, i to je ono što radim - poručio je predsednik.

"Borim se za našu Srbiju i naš narod, za nove investicije i budućnost Srbije.", piše u objavi predsednika.

Inače, predsednik Aleksandar Vučić, trećeg dana petodnevne zvanične posete Kini, održao je rano jutros po našem vremenu predavanje na prestižnom Univerzitetu "Ćinghua" u Pekingu.

Predsednik Vučić potom je posetio Muzej Komunističke partije Kine, seo u neverovatnu vremensku kapsulu kineskih dostignuća a potom obišao i fabriku Šaomi u kojoj rade roboti.

