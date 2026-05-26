GRADONAČELNIK NOVOG SADA PREDSTAVIO NOVI SAD NA 7. DIJALOGU LOKALNIH LIDERA U ĐINANU Mićin: Vekovima smo tačka u kojoj se ukrštaju trgovački putevi, sreću kulture, tradicije i ideje

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin obratio se na sedmoj po redu međunarodnoj konferenciji „Dijalog lokalnih lidera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope“ u Đinanu, u Narodnoj republici Kini.

- Okupljeni ovde u Đinanu, glavnom gradu pokrajine Šandong, imamo priliku da kroz partnersku razmenu znanja, iskustava i ideja stvaramo mogućnosti za dodatni ekonomski razvoj naših gradova i unapređenje kvaliteta života naših građana. Novi Sad je vekovima tačka u kojoj se ukrštaju trgovački putevi, sreću kulture, tradicije i ideje, što ga čini atraktivnom turističkom destinacijom, koju godišnje poseti više od pola miliona turista. Nalazi se na raskrsnici Istoka i Zapada, Severa i Juga, i upravo tu poziciju vidimo kao svoju stratešku prednost u okviru inicijative „Pojas i put“. U saradnji sa komapnijom Šandong haj spid, iz grada domaćina Đinana, gradimo pešačko-biciklistički most. Saradnja Novog Sada i brojnih kineskih gradova, zasnovana je na prijateljstvu Srbije i Kine, a posebnu snagu tim odnosima daju bliski odnosi predsednika Kine Si Đinpinga i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Upravo zahvaljujući tome je potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini, strateški dokument koji privredi Srbije obezbeđuje brojne benefite. Poslednjih godina ekonomska saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine dostigla je istorijski maksimum, obeležen snažnim rastom trgovinske razmene, rekordnim investicijama, razvojem infrastrukture i sve intenzivnijom saradnjom u industriji, energetici, tehnologiji i finansijama. Danas je Kina drugi najveći spoljnotrgovinski partner Srbije i njeno četvrto najvažnije izvozno tržište – rekao je Mićin.

On je u svom obraćanju istakao da u Novom Sadu uspešno posluju dve kineske fabrike – Lianbo i SHAC – što pokazuje visok stepen poverenja i saradnje.

- Novi Sad je otvoren za nove investicije u svim oblastima – od industrije i logistike, preko informacionih tehnologija i kreativnih industrija, do zelenih tehnologija i održivih rešenja. Gradimo tri nova mosta, u čemu učestvuju kompanije iz Kine, a moderna brza pruga doprinosi boljoj povezanosti našeg grada sa regionom i Evropom. Cilj Novog Sada jeste da gradeći dugoročna partnerstva, obezbedi održiv sistem razvoja i u tome vidimo snagu ove konferencije - rekao je Žarko Mićin.

Prisutnima su se tom prilikom obratili i zamenik generalnog direktora Kancelarije za spoljne poslove pokrajine Šandong Lin Hajbin, član Stalnog komiteta Pokrajinskog komiteta KPK za Šandong i izvršni viceguverner Pokrajine Šandong Džang Haibo, član Stalnog komiteta Pokrajinskog komiteta KPK za Henan Džang Min, kao i drugi članovi Asocijacije pokrajina Kina-CIEZ i predstavnici lokalnih samouprava.

Gradonačelnik je potom sa delegacijom Grada Novog Sada, članicom Gradskog veća Danijelom Andrić i savetnikom gradonačelnika Sinišom Stojšinim, prisustvovao Panelu o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, Sesiji o promociji visokokvalitetnog razvoja.

Autor: Jovana Nerić