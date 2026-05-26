Snažna diplomatskka ofanziva Srbije

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski napisala je autorski tekst koji prenosimo u celosti.

U toku je snažna diplomatska ofanziva Srbije. Naša zemlja je sve prisutnija na prostoru Evroazije i Azije. Poseta srpskog predsednika Kini je prva zvanična poseta, ona se ne odigrava na marginama nekih samita i konferencija. Organizovana je kao iskreni izraz poštovanja prema Srbiji. Orden prijateljstva kojim je kineski predsednik odlikovao srpskog jasna je potvrda da Kina sa Srbijom želi najviši stepen bilateralnih odnosa, koji oni nazivaju Zajednicom zajedničke budućnosti.

Potpisani sporazumi između Srbije i Kine pokazuju da odnosi dve države ulaze u novu fazu strateškog partnerstva. Saradnja više nije ograničena samo na ekonomiju i investicije, već se širi na bezbednost, obrazovanje, tehnologiju, digitalnu ekonomiju, turizam i razvoj industrijskih lanaca.

Posebno je važno što Srbija kroz inicijativu „Pojas i put” ostaje jedan od ključnih partnera Kine u ovom delu Evrope, čime dodatno jača svoj međunarodni položaj i ekonomske mogućnosti.

Niz zvaničnih poseta Kazahstanu, Uzbekistanu i Azerbejdžanu pokazuje da Srbija jača svoje pozicije širom Evroazije. Gradimo nova prijateljstva, otvaramo ekonomske i političke mogućnosti i učvršćujemo srpski međunarodni ugled. To nije politika zatvaranja i izolacije, već politika prodora, saradnje i prisustva Srbije tamo gde se danas oblikuje novi svetski poredak.

Nijedna regionalna država u ovom trenutku nema takav diplomatski zamah i takav spoljnopolitički uzlet kao Srbija. To je rezultat našeg izbora da samostalno vodimo svoju spoljnu politiku i da ne dozvolimo da se ona kreće uvek i isključivo samo u jednom smeru.

Naravno, takva politika ima svoju cenu i pritiske koje trpimo svakodnevno, ali je to cena slobode, samostalnosti i prava Srbije da sama odlučuje o svojoj budućnosti.

