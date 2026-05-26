Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas prilikom posete Gerontološkom centru u Leskovcu da će se nastaviti sa ulaganjem u tu ustanovu kako bi ona zaposlenima i korisnicima pružala još bolju i kvalitetniju uslugu.

Ona je istakla da je to ministarstvo u 2026. godini izdvojilo 4,5 miliona dinara za kupovinu kreveta u prostorijama u kojima borave korisnici i za sistem protivpožarne zaštite, jer im je bezbednost i sigurnost korisnika apsolutni prioritet.

"Nastavljamo da sprovodimo platformu našeg ministarstva bliže ljudima, da obilazimo naše ustanove, da razgovaramo sa korisnicima, sa zaposlenima u sistemu socijalne zaštite i da kroz neposredan razgovor i direktan uvid pre svega sagledavamo probleme. Iz tih razloga danas smo posetili Gerontološki centar ovde u Leskovcu, razgovarali sa zaposlenima i obišli praktično svaki kutak ustanove, jer smo želeli da vidimo u kom pravcu treba da se nastave ulaganja ministarstva u rekonstrukciju i obnovu samog objekta i ako postoji potreba i proširenje kapaciteta", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da je ta ustanova bila zapuštena u prethodnom periodu, ali da postoji pomak tokom proteklih godinu dana.

"Naravno da mi moramo još mnogo toga uradimo kako bi pre svega i zaposlenima i korisnicima ova ustanova pružila još bolju i kvalitetniju uslugu. Ovo ministarstvo, naročito u ovom kabinetu, ne želi da probleme gura pod tepih, već da ih rešava terenskim radom u čije rezultate verujemo, jer smatramo da samo neposrednim uvidom možemo da problem prepoznamo i da ponudimo rešenja", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ukazala je da je Gerontološki centar u Leskovcu ustanova sa 180 smeštajnih kapaciteta, kao i da je ustanova gotovo potpuno popunjena.

"Razgovarali smo sa korisnicima o kvalitetu usluge koji se pruža, oni su zadovoljni, veruju u rukovodstvo, veruju u medicinsku zaštitu, zadovoljni su hranom. To su neki signali koji nama pokazuju da se ovom ustanovom sada upravlja domaćinski", ocenila je Đurđević Stamenkovski.

Istakla je da je ministarstvo kojim ona rukovodi tu da asistira, jer, kako je rekla "sve što imamo dugujemo našim starima".

"Oni su nas i hranili, oni su nas i branili, oni su nam zemlju sačuvali, oni su nam sve ovo ostavili. Veličina jednog društva se prepoznaje u najboljoj meri prema tome kako brine onima kojima je podrška potrebna, a to su najmlađi i najstariji. Ovde su nečiji roditelji, nečije bake, nečije deke, ovde su i ljudi koji, nažalost, nemaju svoju porodicu, ljudi koji su zaboravljeni. I možda ih nekada zaborave i njihove porodice, i njihovi najmiliji, ali mi kao ustanove ne smemo da ih zaboravimo. I mi kao institucije i kao država ne smemo da ih zaboravimo, jer oni svoju zemlju nikada nisu zaboravili. To su ljudi koji su uvek bili savesni, odgovorni, koji su se časno ponašali i zaista zaslužuju da ovde provedu to vreme svoje starosti, to vreme svog iskustva, da se osećaju kao kod svoje kuće", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da ministarstvo na čijem je čelu želi da, pored podizanja kvaliteta ustanovama socijalne zaštite, nastavi da podstiče razvoj usluga u zajednici.

"Apelujemo i na lokalnu samoupravu ovde u Leskovcu da nastavi da razvija usluge u zajednici kao što su dnevni boravak, kao što je usluga pomoć u kući. Moramo da povećamo broj gerontodomaćica za područje grada Leskovca. Leskovac je sedmi po broju stanovnika u celoj Srbiji. Imamo veliki broj sela, mnogo staračkih i samačkih domaćinstava na području Leskovca i samim tim moramo imati više onih koji će brinuti o njima kako bi sistem ušao u svaku kuću", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Govoreći o projektima ministarstva na čijem je čelu, Đurđević Stamenkovski je rekla da će u ovoj godini biti usvojen istorijski zakon, odnosno Zakon o evidenciji osoba sa invaliditetom.

"Takođe smo opredelili sredstva za jedan poseban kamper koji će obilaziti Srbiju, kako bismo stigli i do osoba sa invaliditetom, među kojima su mnogi i stariji, i kako bismo mogli da im pružimo svu vrstu i zdravstvene i socijalne, kao i druge zaštite, i materijalne u krajnjem slučaju", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da smatra da je došlo vreme kada naše institucije imaju tu kondiciju i snagu da sistem socijalne zaštite unapredi svoje kadrovske potencijale i da se osnaži kako niko ne bi bio zapostavljen i zaboravljen.

"To je ono o čemu je i predsednik govorio u prethodnom periodu. Svako ko je u određenim institucijama, ko se bahato ponaša, ko je nepristupačan prema narodu, ko ne želi komunikaciju sa građanima, kome je teško da obiđe neka zabačena područja, taj ne treba da obavlja tu funkciju jer očigledno je shvata samo kao privilegiju, a ne kao obavezu. Tako da naše ministarstvo, koje se bavi zaista vrlo ozbiljnim pitanjima kao što je socijalna zaštita, podrška osobama sa invaliditetom, boračkim pitanjima, naše ministarstvo zaista mora biti aktivno, mora razgovarati", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona se zahvalila zaposlenima u sistemu socijalne zaštite i rekla da su to "naši heroji", jer su oni "nosioci socijalnog mira" u Srbiji.

"Borićemo se da njihov položaj, i materijalni, ali i uopšte ugled u zemlji bude još veći nego što je bio u prethodnom periodu", rekla je Đurđević Stamenkovski.



Autor: D.S.