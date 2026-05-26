VELIKA ČAST ZA SRBIJU U NJUJORKU: Marko Đurić se obraća Savetu bezbednosti UN na inicijativu Kine!

Srbiji je u Njujorku ukazana još jedna velika čast kada je reč o srpsko-kineskim odnosima. Na inicijativu Narodne Republike Kine, delegacija Srbije učestvuje na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, poručio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Ovo učešće dolazi u svetlu tekuće istorijske posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. Kina tokom maja predsedava Savetom bezbednosti UN i tim povodom organizuje tematsku sednicu na ministarskom nivou o principima Povelje UN, međunarodnog prava i očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu.

Glas Srbije protiv ugrožavanja teritorijalnog integritetaMinistar Đurić je istakao da je ovo izuzetno važna prilika da se glas Srbije jasno čuje u Ujedinjenim nacijama.

„Ovo je važna prilika da se naš glas u UN čuje kada je reč o poštovanju principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta, koji je u slučaju naše zemlje ugrožen i više puta doveden u pitanje u poslednjim decenijama. Važno je da naša zemlja jasno podigne svoj glas protiv ugrožavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država sveta, za poštovanje međunarodnog javnog prava, protiv ratova, a za stabilnost i saradnju. To su vrednosti za koje se Srbija zalaže“, poručio je Đurić.

Ključni sastanak sa Vang Jiem i diplomatska ofanzivaĐurić je najavio da srpsku delegaciju sutra u Njujorku očekuje niz važnih sastanaka, među kojima se posebno izdvaja susret sa ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem. Kako objašnjava, ovi razgovori zaokružuju širu sliku istorijske posete Kini koja se paralelno odvija na više nivoa:

Državni nivo: Poseta državne delegacije Srbije u Pekingu koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić.

Stranački nivo: Poseta koju je predvodio predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.

Multilateralni nivo: Razgovori, susreti i obraćanje Savetu bezbednosti UN u Njujorku.

Ministar je zaključio da je ovo dobar dan za afirmaciju pozicije Srbije da je međunarodno pravo važnije od partikularnih interesa, a sila u međunarodnim odnosima neprihvatljiva. On je poručio da ne treba „izmišljati toplu vodu“, već da čovečanstvo mora zajedničkim snagama ponovo da afirmiše već postojeće međunarodne zakone, povelje i principe do kojih se teško došlo.

Autor: D.S.