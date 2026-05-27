'SVAKI GRAĐANIN NAŠE ZEMLJE MOŽE DA BUDE PONOSAN I SREĆAN' Predsednik Vučić iz Kine: Potpisali smo 950 MILIONA EVRA investicija - Prva faza sklapanja robota u Srbiji od 15. jula

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini, sastao se danas u Đasingu sa investitorima iz te zemlje koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju.

Obraćanje Vučića iz Kine nakon otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra

- Čestitam građanima Srbije, potpisali smo 950 miliona evra investicija u Srbiju! Prva faza sklapanja robota u Srbiji kreće već 15. jula tako da ćemo za dva meseca imati humanoidne robote u Srbiji a potom i otvaranje data centra u kojem će se oni trenirati kako da rade, da prave koktele - rekao je Vučić i dodao:

- Novi ciljevi, veliki snovi i samo rad, rad i rad, rekao je Vučić naglasivši koliko je srećan zbog svega što je video u Đasingu kao i što je video "naše mlade ljude, našu decu" koja uče i obučavaju se u Đasingu i koji su toliko bogati - ne novcem, nego znanjem, koje će donet i u Srbiju - rekao je Vučić.

Vučić je za sutra najavio još sastanaka i još razgovora s kineskim kompanijama, pomenuvši koliko je važno što će 500 naših mladih ljudi dolaziti godišnje u Đasing da se obučava. Kad je reč o Kinesko-srpskom omladinskom centru u kojem borave naši mladi, rekao je da je to kao hotel sa 5 zvezdica.

Predsednik se osvrnuo na tajkunske medije i njihovo izveštavanje o ovim važnim sastancima koji će doneti brojne investicije.

- Ako oni imaju nešto važnije od dovođenja investicija. Ja mislim da je ovo mnogo važnije. Ako je to rijaliti, za to živim, za to se borim. Znate koliko sam puta ima sastanke sa Linglongom. Imao sam 10 sastanaka. Preko 2 milijarde će biti investicija. Za to je potreban trud i rad, ja sam ponosan na to i mislim da građani to umeju da cene - rekao je Vučić.

Vučić je otkrio i šta smo doneli iz Srbije kao poklon našim prijateljima u Kini.

- Poklonio sam slike našeg akademskog slikara, staparski ćilim. Poklonili smo prvoj dami jelek, poklonili smo, sa ovim mladim ljudima pismo, zahvalnost predsedniku Siju. Dobio sam divan jedan šah, čudesno izgleda. Dobili smo taj grumen meseca - rekao je predsednik - rekao je Vučić.

Vučić o letećim taksijima i robotima

- Biće ih svuda na Ekspu, dočekivaće goste na nekoliko jezika obučeni u nošnje... Jel ste videli onog obučenog kao Brus Li, kao čovek,. rekao je Vučić dodavši da će biti i letećih taksija samo mora da se vidi sa Evropom za dozvole jer ima dalekovoda i sličnih stvari...

- Gladan sam uspeha, željan sam uspeha, gladan novih fabrika a ovo je put u budućnost, ja ne razumem kako neko može toliko da mrzi svoju zemlju, ne razumem tu logiku ako misle da im neko da poverenje..., rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara o "rečima Nikezića" koji je rekao da ništa značajno nije potpisano tokom ove posete.

- To je Sinišin pacijent, pitajte Sinišu (Mali) ne mogu da odgovaram na to, rekao je Vučić dodavši da recimo u Loznici kineski investitori hrane 2.000 i više porodica...

- Do kraja godine što smo predvideli, odosmo mi daleko, naglasio je Vučić.

- Primio sam Orden od predsednika Šija, nije bilo ponosnijeg i srećnijeg čoveka od mene, a danas sam video kako to to prijateljstvo izgleda praktično. Bio sam zainteresovan za sve što sam video jer to u mojoj zemlji ne postoji, rekao je Vučić.

- Sve će ovo biti u Srbiji za dva meseca!, poručio je Vučić rekavši da je juče razgovarao sa 4 investitora, danas sa 14, a sutra sa još 5.

- Kad vidim kakva Kinezi čuda prave kako da ne budem srećan kad vidim da to može da se proizvodi i u Srbiji, rekao je Vučić na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra u kojem će se obučavati i boraviti mladi ljudi iz Srbije.

- Hvala što ste obezbedili ove veličanstvene prostorije, ovaj hotel, rekao je Vučić govoreći o fantastičnom prostoru sa terenima, bazenom, zelenilom gde će boraviti naši mladi ljudi kojih bi svake godine trebalo da bude 500 na tom mestu.

Vučić je obišao danas inovacioni centar kompanije Mint, a tom prilikom je najavio da će se u Srbiji za manje od dva meseca proizvoditi humanoidni roboti i istakao da će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi takve robote.

U Đasinu, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, Vučić je tokom obilaska kazao da je cena rada mnogo niža preko robota nego kada u najrazvijenijim zemljama Evrope zaista zaposle radnike.

- Neverovatno je šta smo videli ovde i ove humanoidne robote, ali i ove robo-dogove. Humanoidni roboti su 55 kilograma teški, 173 su visine, dakle visine i težine prosečnog Kineza i prosečnog čoveka. I njihovog Brus Lija, kada mu stavite kapu, obučete jaknu i sve drugo, onda vidite da nema razlike, da u stvari vidite pravog čoveka. Tako da, jasno vam je kako to sve u stvarnom svetu može da izgleda - rekao je Vučić.

Naveo je da roboti još uče i da će biti spremni i da spremaju doručak, da rade domaće zadatke sa decom, da se igraju sa decom.

- Oni još uče, još treniraju. I to ćemo sve da proizvodimo u Srbiji za manje od dva meseca - istakao je predsednik.

Humanoidni roboti su zaigrali srpsko kolo "Moravac", a Vučić je naveo da je siguran da ako su roboti već naučili da igraju "Moravac", da će zajedno naučiti i kako da grade još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju.

Vučić u Mintu: Roboti igrali Moravac i pozdravili ga na srpskom

Sastanku su prisustvovali predstavnici 14 kompanija iz različitih delatnosti, a kasnije će biti potpisano nekoliko ugovora za dalja investiciona ulaganja u Srbiju.

Sastanku prisustvuju ministri Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jagoda Lazarević i Adrijana Mesarović.

Autor: A.A.