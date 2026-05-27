ČELIČNO PRIJATELJSTVO NA DELU! Mladi iz Srbije otišli u Kinu - Luka: Ovo je prilika za sve koji su željni da nauče nešto, da usavrše svoje znanje, jer je ovo budućnost! (VIDEO)

Predsednik Vučić posetio je danas kinesko-srpski omladinski kulturni centar u Đasingu, koji se nalazi u sklopu Mint kompanije, a gde se trenutno nalazi 33 studenata iz cele Srbije.

Luka Dimić je jedan od njih, i istakao je da je u Kinu došao preko poziva iz kompanije Mint.

- Na veliko zadovoljstvo, jer su ovo stvarno veoma neverovatne stvari, i kako su nas oni ugostili i sa kojom željom i trudom da nam što više pokažu iz dana u dan. I kako smo jednostavno... dočekani svi mi, to je zaista neverovatno. To se zaista retko, retko viđa - rekao je Luka i dodao:

- Ovo je prilika za sve mlade ljude koji su željni da nauče nešto, da usavrše svoje znanje, jer je ovo budućnost, a jednostavno, to sve nas čeka i uz pomoć Kineza ćemo zaista sve to naučiti.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Luka je rekao da sva zahvalnost ide i predsedniku Aleksandru Vučiću na tome, na ovakvom čeličnom prijateljstvu, jer su ovo stvarno, stvarno zaista neverovatne stvari.

- Ovde mi se zaista sve dopalo i sam njihov način, gostoprimstvo... Idemo gradom na primer, šetamo, svi nas pitaju odakle smo. Kad kažemo da smo iz Srbije, to je zaista tako gostoprimstvo, oduševljenje, slikaju se sa nama... Zaista, zaista neverovatno - rekao je Luka.

Autor: A.A.