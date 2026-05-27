Stanković čestitao Kurban-bajram vernicima islamske veroispovesti

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković uputio je danas čestitku svim vernicima islamske veroispovesti u Srbiji koji proslavljaju Kurban-bajram u kojoj je poručio da je taj praznik još jedan podsetnik na važnost i značaj tradicije i u savremenim uslovima života, kao i međusobnog poštovanja, uvažavanja, razumevanja i solidarnosti.

"Želim vam da praznične dane provedete u zdravlju i radosti u porodičnom krugu, okruženi onima koje volite i poštujete. Samo na tim osnovama moguće je graditi čvrste međuljudske odnose. Bajram šerif mubarek olsun!", poručio je Stanković, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban-bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika, a koji traje četiri danas.

Autor: A.A.