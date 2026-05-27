Mrdić podsetio na 'tužilačku zaveru': Cilj je bio da se izbace kineske kompanije iz Srbije

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić podsetio je na "tužilačku zaveru" od 1. avgusta prošle godine čiji je cilj bio raskid ekonomskih odnosa između Srbije i Kine, pišu mediji.

Tekst Uglješe Mrdića prenosimo u celosti:

"Danas, kada je u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u Pekingu potpisano više investicionih ugovora čija je vrednost skoro milijardu evra kojima je obezbeđeno više hiljada radnih mesta, vreme je da se podsetimo na 'tužilačku zaveru' od 1. avgusta prošle godine čiji je cilj bio raskid ekonomskih odnosa između Srbije i Kine i izbacivanje kineskih kompanija sa tržišta Srbije.

Zaveru su organizovali, još uvek, vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac kao i, još uvek, glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladen Nenadić koji aktivno učestvuju u obojenoj revoluciji koja se sprovodi u Srbiji i rušenju legalno izabrane vlade. Zavera je sprovedena u korist trećih država koje su imale politički i ekonomski interes da kineske kompanije napuste srpsko tržište, a sprovedena je zajedno sa izdajničkom grupom policajaca u Službi za borbu protiv organizovanog krimilana MUP-a Srbije koja je u međuvremenu razotkrivena i smenjena dok su neki otišli u penziju verujući da će da izbegnu odgovornost.

Glavni izvršilac ove zavere je tužilac JTOK Jasmina Milanović Ganić koja je kao tužilac na početku karijere u februaru 1999. godine učestvovala u progonu novinara Slavka Ćuruvije koji je potom ubijen 11. aprila 1999. godine. Za učešće u ovom ubistvu Jasmina Milanović Ganić nikada nije odgovarala u vreme vlasti DOS-a, samo je napredovala. Na isti način od 1. avgusta prošle godine tužilac Jasmina Milanović Ganić pokrenula je postupak i objavila da su sve kineske državne kompanije 'ukrale' na rekonstrukciji brze pruge 115 miliona evra!? Za tu tvrdnju koju je JTOK objavio tužilac Milanović Ganić nema nijedan dokaz jer ni veštačenje nije urađeno!? Ali cilj gospođe Ganić i vođa zavere Dolovac i Nenadić bio je da se lažnim optužbama dve velike kineske državne kompanije izbace iz Srbije, da Srbija ostane bez milijardi evra investicija, građani bez novih radnih mesta, kako bi izazvali nestabilnost u državi i kako bi bila srušena legalno izabrana vlast. Nema primera u novijoj srpskoj pravnoj istoriji da je neko zloupotrebio zakon i tužilačku organizaciju za postizanje političkih ciljeva i rušenje vlasti.

Zato danas pitam tužioce Dolovac, Nenadića i Ganić Milanović zašto su učestovali u zaveri, za čiji račun su to radili i zašto uništavaju svoju zemlju?

Meni ne moraju da odgovore ali moraće da odgovore javnosti. Formalno oni nisu privatni tužioci već sluge naroda koje građani plaćaju masnim platama između 500.000 i milion dinara mesečno. Neka zapamte da ne mogu da rade protiv svoje države bez sankcija. U svakom slučaju, pre ili kasnije, tužioci Dolovac, Nenadić, Ganić Milanović kao i njihovi pomogači, izdajnici iz policije, moraće da odgovaraju za zaveru koju su počinili. A građani treba da znaju šta su pokušali da učine."

Autor: A.A.