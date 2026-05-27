Petković izgubio spor: Tužio Sašu Borojevića zbog izjava o Rio Tintu (FOTO)

Nebojša Petković, lažni ekolog iz "Ne damo Jadar" tužio je Sašu Borojevića zbog njegove izjave da je prodao Rio Tintu zemlju. U sudskom postupku koji je izazvao pažnju javnosti, Nebojša Petković je izgubio je spor protiv Borojevića u delu koji se odnosi na novčanu naknadu za navodnu povredu časti i ugleda.

- Ceneći dalje da li je sporni video snimak doveo do povrede časti tužioca sud je našao da je izjava tuženog, kao leziono sposobna, dovela do povrede časti tužioca, njegovog prava na dostojanstvo i poštovanje njegove ličnosti, s obzirom da čast predstavlja subjektivni stav pojedinca prema sopstvenoj vrednosti. Međutim kao neohodan uslov za naknadu štete izostali su duševni bolovi određenog intenziteta i trajanja. Sud nije mogao utvrditi da je tužilac zbog povrede časti trpeo duševne bolove koji opravdavaju dosuđivanje naknade nematerijalne štete. Sud je iz iskaza samog tužioca stekao utisak da je isti razočaran što takva izjava dolazi od samog tuženog koji se predstavljao kao protivnik vlasti i Rio Tinta", odnosno da je razočaran činjenicom da tuženi nije saborac za njegove ideale, pre nego da je pretrpeo duševne bolove zbog povrede časti. Tužilac navodi da,nikome ne može biti svejedno kad prolazi kroz ovakvu kampanju kojoj se i tuženi nešto kasnije pridružio", međutim iz navedenog sud nije mogao izvući zaključak da je tužilac zbog povrede časti trpeo duševne bolove koji opravdavaju dosuđivanje naknade nematerijalne štete - navodi se u presudi.

