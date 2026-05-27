LIDER SNS VUČEVIĆ REAGOVAO NA SRAMNU PRESUDU ANDREJU VUČIĆU: Bajke o nezavisnom crnogorskom sudstvu nam nećete pričati EVO ŠTA JE PORUČIO

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na Odluku Osnovnog suda da Andreja Vučića proglasi javnom ličnošću zato što je prisustvovao sastanku Opštinskog odbora SNS – a na Voždovcu, i da je zbog toga dužan da trpi pisanja „Vijesti“, predstavlja stadijum bruke crnogorskog sudstva.

-Da li će Evropska unija i nakon ove presude tretirati crnogorsko sudstvo kao nezavisno? Ili se presude protiv predsednikovog brata Andreja, jednostavno podrazumevaju? Baš zato što je reč o predsednikovom bratu.Navikli smo na to. Tretiraćemo ovakav odnos kako i dolikuje. Ali nam bajke o nezavisnom sudstvu u zemlji koja se hvali da će uskoro postati članica EU, niko neće pričati - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Autor: S.M.

