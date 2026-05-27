VUČIĆ IZ KINE NAJAVIO OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA: Danas su potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se večeras na najvažnije tačke posete Kini.

- Postigli smo ne samo najvišu političku saglasnost o najvažnijim pitanjima o teritorijalnom integritetu naših zemalja, do dobijanja opredeljena. to nije samo ime meni, nego našem narodu. Ono što je nama dalo posebnu snagu kada se sretnete sa predsednikom Sjem onda vam se otvori sva vrata - rekao je Vučić za Javni servis.

Danas su potpisani ugovori od 953 miliona evra novih investicija, javio je predsednik.

- Hvala i svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije. Naše je da učimo i da radimo, a trudimo se da naše investitore ne razočaramo i da pomognemo u svemu što možemo. Želim još jednom da zahtevam predsedniku Siju na svemu što je radio za nas, a mi ćemo znati da se vratimo.

- Beskrajno sam zahvalan predsedniku Siju i našim domaćinima. Neverovatno je šta su ljudi uradili.

Vučić je podsetio na kritike pojedinačnih koji su kritikovali Linglong u Zrenjaninu, a potom naveo koliko je ta kompanija važna za Srbiju.

- Linglong je uložio ili će uložiti sa novim ulaganjem od 530 miliona evra gotovo dve milijarde evra, a obećanje da će biti 900 zaposlenih, pa 1.200 i 1.300 zaposlenih, došli smo dotle da već imaju 2.500 zaposlenih i da ide novih 400 kao njihovo obećanje da budu zaposleni - naveo je Vučić.

Kako je objasnio, kineske kompanije pokazuju da može da se ide napred i da se zapošljavaju ljudi i sa nešto višim primanjima ili svakako višim primanjima od onih koja su postojala.

O EKSPU

Istakao je da će biti čudo za sve ljude kako će Srbija izgledati za vreme Ekspa i kako će se naša zemlja predstaviti svetu.

- Zamislite sa onim robotima koji su igrali Moravac danas ili sa onim malo višim koji su baš kao ljudi. Dakle, da sa njima ćemo u našim bojama, u bojama naše zastave, u bojama naše trobojke. da dočekujemo ljude na Ekspu, au drugim paviljonima biće takvi roboti u bojama njihovih zastava - naglasio je predsednik Srbije.

Ocenjujući da su to izvanredne stvari za Srbiju, izrazio je zadovoljstvo zbog svega što dolazi u budućnosti.

- Prosto, toliko sam radostan da i toliko su mi misli različite i ophrvale me u potpunosti da nisam slobodan da pokažem koliko je moja radost. To su strašno velike stvari za budućnost Srbije, verujem da to ljudi, na kraju krajeva, razumeju - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je bio najsrećniji kada je video devojke i mladići, koji su obučeni u Mintovoj fabrici, gde će ih na godišnjem nivou doći oko 500 iz Srbije.

Dodato je da Kina Srbija treba da služi kao primer dobre prakse imajući u vidu koliko su kineske provincije razvijene.

- Pogledajte puteve, oni u provinciji Džeđang, koja je manji od Srbije gotovo duplo, imaju pet puta više autoputeva, a mi smo u vrhu evropskog. I onda kada to sve vidite i kada to sve gledate, govorim proporcionalnu veličinu teritorije, onda vam radimo je jasno brzinom ova zemlja ide napred i šta mi još moramo da radimo. Tako da kad mi još moramo da radimo više - istakao je Vučić.

Autor: S.M.