VUČIĆ O BLOKADERIMA: Ako misle da je važnije da se bacaju kontejneri i napada policija od dovođenja investicija i prijateljstva sa Kinom, to govori o njima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje iz Kine "ako blokaderi i tajkunski mediji misle da je važnije da se bacaju kontejneri po ulicama, da se napada policija od dovođenja investicija, od prijateljstva sa NR Kinom, to najbolje govori o njima".

Na konstataciju da tajkunski mediji govore o njegovoj poseti Kini kao o "rijalitiju 24 sata", Vučić kaže:

"24 sata? Ako oni imaju nešto važnije, ako misle da je važnije da se bacaju kontejneri po ulicama, da se napada policija ili da se ne znam šta radi, ako je to važnije od dovođenja investicija, od prijateljstva sa ovakvim narodom i sa ovakvim poštovanjem koje dobijamo u Narodnoj Republici Kini, neka nastave o tome da izveštavaju".

"Ja mislim da je ovo ljudima ne samo mnogo prijatnije, već mnogo važnije", zaključuje predsednik Vučić.

Autor: S.M.