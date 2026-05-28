VUČIĆ U KINI Predsednik obišao muzej u Šangaju, poslao jaku poruku: Narod koji zna odakle je krenuo mnogo sigurnije zna i kuda ide (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini na poziv predsednika Si Đipinga, nastavlja diplomatske aktivnosti u Šangaju.

Vučić je današnji dan započeo sastancima sa predstavnicima kineskih kompanija, kako bi pregovarao o novim investicijama za Srbiju.

5.55 - Vučić se sastao sa Čen Điningom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šangaju sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta KPK grada Šangaja Čen Điningom.

5.44 - Vučić se oglasio posle obilaska muzeja u Šangaju

Predsednik Vučić je na zvaničnom Instagram nalogu podelio utiske posle obilaska Muzeja posvećenog Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine.

- Danas sam u Šangaju obišao Muzej posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine, mesto na kojem su pre više od jednog veka postavljeni temelji savremene Kine, danas jedne od najmoćnijih i najuspešnijih zemalja sveta.

Poseban utisak na mene ostavila je činjenica da ova zemlja sa velikim uvažavanjem čuva mesta svoje istorije, jer narod koji zna odakle je krenuo mnogo sigurnije zna i kuda ide. Upravo u tome leži snaga današnje Kine. Ovde se jasno vidi koliko su vizija, ozbiljnost, disciplina i vera u svoju državu važni za uspeh jednog naroda.

Srbija je ponosna na čelično prijateljstvo koje gradimo sa kineskim narodom. Nastavićemo da razvijamo naše sveobuhvatno strateško partnerstvo, da učimo jedni od drugih i zajedno gradimo još snažnije veze za budućnost naših građana - istakao je Vučić.

5.22 - Iznenađenje za Vučića u muzeju u Šangaju

4.51 - Vučić obilazi Muzej i memorijalnu dvoranu u Šangaju

Predsednik Vučić obišao je, nakon sastanka sa vodećim ljudima kineskih kompanija, Muzej i memorijalnu dvoranu u Šangaju, posvećenu Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine u tom gradu.

Predsednika Vučića je dočekala Tang Jun, zamenik partijskog sekretara i zamenik direktora Muzeja, a u obilasku sa predsednikom je i delegacija Srbije. Vučić se upisao i u knjigu počasnih gostiju, a obišao je i Memorijalnu dvoranu Prvog nacionalnog kongresa KPK.

Prvi nacionalni kongres Komunističke partije Kine (KPK) održan je od 23. do 31. jula 1921. godine u Šangaju. Ovaj istorijski događaj označio je zvanično osnivanje partije koja je promenila tok kineske istorije.

Predsednik je pogledao i film u kom je prikazana borba Kineza za oslobođenje ovog velikog grada, koji je do kraja Drugog svetskog rata bio prvo pod kontrolom velikih zapadnih sila, a potom Japana.

4.00 - Serija sastanaka sa gigantima kineske namenske industrije

Vučić je od ranog jutra, 8.40 po lokalnom vremenu, počeo seriju sastanaka sa kineskim kompanijama namenske industrije.

On je prvo razgovarao sa predstavnicima kompanije AVIC/CATIC. AVIC je jedno od najvećih kineskih državnih odbrambenih preduzeća, a njegov poslovni obim obuhvata vazduhoplovno naoružanje i opremu, vojno-transportne avione, helikoptere, vazdušne sisteme, opštu avijaciju i druge industrije.

Potom se sastao sa ključnim ljudima iz China Aerospace Science and Industry Corporation, kineskog državnog preduzeća koje projektuje, razvija i proizvodi niz svemirskih letelica, lansirnih vozila, strateških i taktičkih raketnih sistema i zemaljske opreme. CASIC je najveći proizvođač raketa u Kini

Nakon toga, Vučić se sastao sa predstavnicima ALIT/CASC.

ALIT je videće drzavno preduzeće koje je ovlastila kineska vlada za uvoz i izvoz sistema naoružanja vezanih za vazduhoplovstvo i služi kao most u saradnji u vazduhoplovnoj industriji između Kine i ostatka sveta.

Investicije od 953 miliona evra u Srbiju!

Podsetimo, predsednik Vučić je juče potpisao ugovore sa čak 14 kompanija, što znači dolazak investicija od 953 miliona evra u Srbiju.

Vučić je izjavio juče da je zadovoljan posetom Kini i istakao da je postignuta politička saglasnost po svim važnim pitanjima, kao i da je broj kompanija sa kojima će se sastati veći od očekivanog.

- Postigli smo, ne samo najvišu političku saglasnost po važnim pitanjima, od podrške jednih drugima u skladu sa Povelјom Ujedinjenih nacija po pitanju teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suvereniteta naših zemalja već ćemo se videti sa više kompanija. Pošli smo sa ciljem da se vidimo sa nekoliko kompanija, pa zatim da to bude 14, pa zatim da bude 18, mi ćemo samo sutra u Šangaju imati 10 kompanija umesto četiri. I to su velike stvari za našu zemlju - rekao je Vučić.

Vučić je istakao i da dobijanje Ordena prijateljstva od Narodne Republike Kine nije nagrada samo njemu, dodajući da je to nagrada pre svega narodu Srbije.

- Ono što je nama dalo, rekao bih, posebnu snagu ovde, to je kada se pojavite sa predsednikom Sijem i kada predsednik Si onako govori o vama i kada vam dodeli taj orden, onda vam se vrata širom otvaraju - rekao je Vučić.

Vučić je kazao i da su danas potpisani ugovori sa kineskim kompanijama o novim ulaganjima u vrednosti od 953 miliona evra, ocenjujući da je to samo početak i da očekuje mnogo više u budućnosti.

Autor: A.A.