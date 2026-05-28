ODLUKA KOJA MENJA SVE! Ministarka Đurđević Stamenkovski najavila banjsku rehabilitaciju za obolele od multiple skleroze: Ovo činimo zbog vas! (VIDEO)

Ministarka za brigu o porodici uručila ugovor od 13 miliona dinara Društvu MS Srbije i najavila novu vrstu podrške države za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

Povodom Svetskog dana borbe protiv multiple skleroze, ministarka za brigu o porodici i demografiju, Milica Đurđević Stamenkovski, najavila je značajan iskorak u podršci obolelima. Ministarstvo je Društvu multiple skleroze Srbije uručilo ugovor vredan preko 13 miliona dinara, namenjen programima zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Kao jedna od ključnih novina za ovu godinu ističe se organizovani banjski oporavak i rehabilitacija, koji će se prvi put sprovoditi uz direktnu podršku ovog resora, čime država pokazuje nameru da sistemski brine o zdravstvenom stanju svojih građana.

Ministarka je tokom susreta sa predstavnicima saveza istakla važnost direktnog i neposrednog kontakta kako bi se zajedničkim snagama osmislili projekti koji daju konkretne rezultate. Ona se prisutnima obratila i veoma emotivnom i osnažujućom porukom, koju je podelila i sa pratiocima na društvenim mrežama, poručivši da niko ne sme da se oseća zaboravljenim.

- Vaš glas treba da se čuje. I vi niste sami, niko od vas. Nije sramota biti osoba sa invaliditetom, sramota je predati se. Sramota je odustati. Sramota je skrstiti ruke i reći: "Nemam volju za životom". Vi od vašeg života niste odustali. Volja kojom ste naoružani pokazuje svima nama kolika je vrednost života. Ako sam nešto naučila u životu, naučila sam to od svih vas obilazeći Srbiju i razgovarajući sa vama - shvatila sam da su izgubili samo oni koji se predaju. Želela sam da sa svakim savezom imam direktan i neposredan kontakt, da kroz ovakve susrete i razgovore predstavimo šta je to što smo zajedničkim snagama osmislili kao projekat za ovu godinu. Recimo, jedna novina koju ćemo ove godine realizovati u saradnji sa vašim društvom jeste boravak i rehabilitacija za obolele od multiple skleroze. Biće obezbeđen oporavak za 75 lica u Atomskoj banji i drugim banjama koje budu predstavljene kao mesta koja će pomoći vašoj rehabilitaciji i sveukupnom zdravstvenom stanju. Želim da zajednički predstavimo Srbiju 2027. godine na svetskoj izložbi EXPO. Želimo da cela međunarodna javnost vidi šta je to što smo uradili, ali na kraju, sve ovo što činimo ne činimo zbog drugih - činimo zbog vas - poručila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

