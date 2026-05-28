'Oni sanjaju kako da me biju i ubiju, a ja sanjam kako da dovedem nove fabrike'! VUČIĆ IZ ŠANGAJA: Srbija ode u nebesa kada prvi robot izađe iz fabrike

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini na poziv predsednika Si Đipinga, nastavlja diplomatske aktivnosti u Šangaju.

Predsednik Vučić je današnji dan započeo sastancima sa predstavnicima kineskih kompanija, kako bi pregovarao o novim investicijama za Srbiju.

Vučić je o navodima da će ako dovedemo robote u Srbiju da će ljudi ostati bez posla rekao da će Srbija da ode u nebesa kad prvi robot izađe iz naše fabrike i da nas mnogi neće stići.

- U fabrici robota će odmah da radi 250 ljudi. Najbolje da nemamo robote, da se vratimo u pećinu. Nemaju nikakav plan i program. Nemojte da pričate gluposti zbog naroda. Srbija ode u nebesa kada prvi robot izađe iz fabrike - kazao je predsednik.

Treba da me brine Slavija? Šta, ne radi fontana?﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

- Treba da me brine Slavija? Šta, ne radi fontana?, rekao je Vučić upitan da prokomentariše reči Žarka Koraća da treba da ga brine Slavije.

- A što se tiče nemirnog spavanja, nema veze sa njima. Pretite deci, meni već godinu dana. A ja ću vas uvek da pozovem na dijalog. Ništa nisu uradili osim što su pokazali da su siledžije. Imam još mnogo posla, imam visoke ciljeve. Od tolike energije ne mogu da spavam. Oni sanjaju kako da me ubiju, a ja kako da dovedem fabrike, kako da se Srbija razvija, da pravimo nove puteve. Sada kada se vratim pritisak na sve da vidim kako da gradimo više. Meni da prodajete prazne priče o 200.000 ljudi. A i da je 200, 300 hiljada ljudi rekao bih im isto. Tako da različiti su nam razlozi nespavanja - kazao je Vučić i dodao:

- Oni su realno favoriti, imaju ogromnu pomoć spolja, ogroman novac. Videli ste kako dele dnevnice. Sve pare stižu. Uskoro će izbori. Ne moraju da prete, ruše, samo pobede na izborima... Samo proverite je li sve u redu sa fontanom. Imaju poriv da unište stvari u koje nisu uložili ništa, biju žene, a muškarcima prete.

O Odlasku u Tivat

Vučić je kazao da ide u Tivat zato što ga Ursula fon der Lajen pozvala.

- Inače, ne bih išao. Ja sam biram put svoj. U Tivat ću da odem, da sačekam da mi sve u lice objasne svi ti mnogo hrabri koji se iživljavaju na mojoj porodsici. Pa će jednom morati da se suoče sa nekim ko se ne plaši ni Zvicera ni ljegovih slugu. Biće zanimljivo, zabavno, ako preživim - konstatovao je Vučić.

Obraćanje predsednika uživo iz Šangaja

- Verujem da ćemo za jedan od dva grada na severu Srbije, ili oba, Šid i Zrenjanin imati velike, velike vesti u junu! Ali ne mogu da kažem više...

- Dobra vest je da je ekonomija Srbije u aprilu rasla 4 odsto, ponosan sam na sve što smo ovde uradili i kako smo se borili, to što sam nekad namrgođen to je zato što sam preumoran...

- Što se tiče vojske, namenske, jako sam zadovoljan, to je sve, znam šta mogu a šta ne mogu da vam kažem. Mogu s ponosom da kažem da Vojska Srbije raste. Naša Vojska biće dovoljno snažna da nas zaštiti i biće odvraćajući faktor, rekao je Vučić zahvalivši se domaćinima i naglasivši da je za 5 dana posetio 29 kompanija, što drugi ne bi mogli i za godinu i da je zadovoljan posetom.

Interesovanje kineskih kompanija je bilo toliko da je još sa 50 moglo da se razgovara, kaže Vučić, jer je orden koji je dobio od Sija bio taj koji je otvorio sva vrata i sad svi hoće da ulažu i sarađuju.

