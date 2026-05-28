VUČIĆ O SRAMNOJ PRESUDI NJEGOVOM BRATU ANDREJU U CRNOJ GORI: Oni koji štite dva najveća klana u svetu samo su još jednom pokazali svoju moć i ništa više

Izvor: Pink.rs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, tokom obraćanja iz Kine, da je odluka crnogorskog sudstva u vezi sa njegovim bratom Andrejem, potpuno očekivana.

- To neću ni da komentarišem, ne znam šta mu je trebalo da ih tuži. On normalan čovek, misli kad neko napiše da je ubijao, da se bavio dilovanjem droge da će neko da uđe u meritum stvari. Samo obratite pažnju, oni nisu ušli u meritum stvari, oni ne kažu da on nije u pravu, nego kažu - moraš da trpiš pošto si javna ličnost. On nije javna ličnost, ali nije ni važno - rekao je Vučić i dodao:

- Bilo je potpuno očekivano da takvu presudu donesu. Oni koji štite dva najveća klana u Evropi i većem delu sveta, samo su još jednom pokazali svoju moć i ništa više. Pogledajte njihove medije. Pogledajte na šta to liči. Kažnjavaju televizije, kažnjavaju vas zbog jedne emisije, smeta im jedna emisija, samo nisu rekli šta nije istina u svemu tome. Zbog jedne emisije vas progone. Svakoga dana po 500 tekstova najgorih laži, bljuvotina, od Ivanovićevih Vijesti do svih drugih.

