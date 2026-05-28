Podela novca pošla po zlu! Mihajlovski se povlači iz portala koji je osnovala: 'Tačka' i na proteste VIDEO

Ana Mihajlovski Grubin, jedno od medijski prepoznatljivih lica blokaderskog aktivizma, saopštila je da se povlači sa svih funkcija i iz daljeg rada medija "Naš portal", uključujući i poziciju glavne i odgovorne urednice.

Njena objava izazvala je pažnju jer je reč o medijskom projektu koji je upravo ona osnovala i za čije je pokretanje, prema ranije dostupnim podacima, dobijena donacija od tri miliona dinara. Zbog toga njeno sadašnje "povlačenje" otvara pitanje kako je projekat koji je predstavljan kao nezavisan i profesionalan uopšte doveden u situaciju da ga njegova osnivačica napusti uz tvrdnju da više ne može da garantuje uređivačku autonomiju.

"Obaveštavam javnost da se povlačim sa svih funkcija i iz daljeg rada medija 'Naš portal', uključujući poziciju glavne i odgovorne urednice", napisala je Mihajlovski Grubin na Instagramu.

Ona je navela da više nije u mogućnosti da garantuje uređivačku autonomiju, profesionalne standarde i uslove za nezavisan rad redakcije, zbog čega je, kako je istakla, doneta odluka da se povuče iz projekta i da se dalji proces prepusti "formalnim i pravnim procedurama".

"Hvala svima koji su podržavali ideju istinski nezavisnog izveštavanja", poručila je ona.

Ovakav rasplet posebno je zanimljiv imajući u vidu da je "Naš portal" od početka bio predstavljan kao medijski poduhvat koji treba da bude alternativa postojećoj medijskoj sceni, dok je u javnosti istovremeno povezivan sa krugovima koji podržavaju blokade i protestni aktivizam. Sada, međutim, sama osnivačica i urednica praktično priznaje da više ne može da stane iza uslova u kojima taj medij funkcioniše.

Umesto odgovora na pitanje kako je potrošen novac namenjen za pokretanje projekta i šta će biti sa medijem koji je dobio značajnu finansijsku podršku, javnost je dobila samo kratku objavu o povlačenju i prepuštanju daljeg postupka pravnim procedurama.

Slučaj Ane Mihajlovski Grubin tako postaje još jedan primer haosa unutar blokaderskog medijsko-aktivističkog kruga: projekti se najavljuju kao nezavisni, finansiraju se donacijama, dobijaju prostor u javnosti, a onda njihovi osnivači naprasno odlaze uz obrazloženje da više ne mogu da garantuju ono što su od početka obećavali – nezavisnost, profesionalnost i uređivačku autonomiju, navodi pomenuti portal.



Ona je dodala da ona zapravo više "ne vidi svetlo na kraju tunela", navodeći da svuda vidi samo interesne grupe, koje se otimaju oko novca.