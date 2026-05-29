NE PRODAJEMO VERU ZA VEČERU, MI SMO JEDNO SRCE I JEDAN NAROD! Srpska lista objavila moćan predizborni spot za istorijske izbore na KiM! (VIDEO)

Najveća i vodeća srpska stranka u južnoj pokrajini, Srpska lista, zvanično je u okviru predizborne kampanje za vanredne parlamentarne izbore objavila svoj zvanični predizborni spot. Uz snažan i jasan slogan "Jedna lista, jedan narod", stranka je uputila otvoren poziv svim sunarodnicima da masovno izađu na birališta i pruže im podršku na izborima koji se na Kosovu i Metohiji održavaju 7. juna.

Video-snimak šalje duboke i emotivne poruke, važne za opstanak našeg naroda na vekovnim ognjištima, a kadrovi su snimani na simboličnim i ključnim lokacijama.

"Dok u nama kuca srpsko srce, ne damo naše škole i bolnice!"

Ovo je udarna i jasna poruka koja stoji na samom početku spota, dok se u pozadini smenjuju dirljivi kadrovi mladog bračnog para u porodilištu, kao i studenata i profesora na Univerzitetu, što simbolizuje mladost, obrazovanje i ostanak na Kosmetu.

U spotu se dalje šalje jasna poruka zajedništva i nepokolebljivosti: ističe se da Srbi nikada i ni po koju cenu ne daju svoje kuće, svoje pradedovske njive, krsnu slavu, niti srpsku trobojku koja ih vekovima okuplja.

Sa svetog mesta poslali poruku: 7. juna svi do pobede!

– Ne prodajemo veru za večeru, jer mi smo jedno srce, jedan narod, jedna lista. Zato idemo svi, braćo i sestre, 7. juna do pobede. Da čuvamo korene i gradimo budućnost. Jedino Srpska lista, broj 119 – poručuju u glas predstavnici i okupljeni građani ispred veličanstvenog spomenika knezu Lazaru u Kosovskoj Mitrovici.

Podsetimo, najveća srpska partija na Kosovu i Metohiji – Srpska lista, na predstojećim sudbonosnim izborima nastupa na glasačkom listiću pod rednim brojem 119.

Autor: D.S.