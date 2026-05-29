VAŽAN SASTANAK U PALATI SRBIJA: Premijer Macuta, Dačić i Vasiljević pretresli bezbednosnu situaciju u zemlji – Evo kakva je procena!

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije general policije Dragan Vasiljević održali su danas u Palati Srbija važan sastanak sa predsednikom Vlade Republike Srbije prof. dr Đurom Macutom, na kojem je detaljno razmotrena aktuelna bezbednosna situacija u zemlji.

Pored najbližih saradnika premijera i ministra unutrašnjih poslova, ovom strateškom sastanku su prisustvovali i svi rukovodioci organizacionih jedinica u samom sedištu Direkcije policije.

Analizirani rezultati i borba protiv organizovanog kriminala

Tokom razgovora detaljno su analizirani ostvareni rezultati rada policije u prethodnom periodu. Poseban akcenat stavljen je na ključne bezbednosne izazove sa kojima se društvo suočava, trenutnu stabilnost javnog reda i mira, kao i na dalje operativne planove koji se tiču odlučne borbe protiv organizovanog kriminala.

Učesnici sastanka su posebno istakli da je za očuvanje opšte stabilnosti i efikasnu zaštitu svih građana Srbije od ključnog značaja kontinuirana i čvrsta koordinacija svih bezbednosnih službi u zemlji.

Zvanični izveštaj MUP-a: Situacija je stabilna!

Vrh Ministarstva unutrašnjih poslova predstavio je premijeru detaljan izveštaj o svim preduzetim merama na terenu. Na osnovu svih analiziranih parametara, rukovodstvo MUP-a je zvanično potvrdilo da je bezbednosna situacija u Republici Srbiji u potpunosti stabilna i pod kontrolom nadležnih organa.

Autor: D.S.