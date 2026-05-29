AKTUELNO

Politika

VAŽAN SASTANAK U PALATI SRBIJA: Premijer Macuta, Dačić i Vasiljević pretresli bezbednosnu situaciju u zemlji – Evo kakva je procena!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP RS ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije general policije Dragan Vasiljević održali su danas u Palati Srbija važan sastanak sa predsednikom Vlade Republike Srbije prof. dr Đurom Macutom, na kojem je detaljno razmotrena aktuelna bezbednosna situacija u zemlji.

Foto: MUP RS

Pored najbližih saradnika premijera i ministra unutrašnjih poslova, ovom strateškom sastanku su prisustvovali i svi rukovodioci organizacionih jedinica u samom sedištu Direkcije policije.

Analizirani rezultati i borba protiv organizovanog kriminala

Tokom razgovora detaljno su analizirani ostvareni rezultati rada policije u prethodnom periodu. Poseban akcenat stavljen je na ključne bezbednosne izazove sa kojima se društvo suočava, trenutnu stabilnost javnog reda i mira, kao i na dalje operativne planove koji se tiču odlučne borbe protiv organizovanog kriminala.

Učesnici sastanka su posebno istakli da je za očuvanje opšte stabilnosti i efikasnu zaštitu svih građana Srbije od ključnog značaja kontinuirana i čvrsta koordinacija svih bezbednosnih službi u zemlji.

Foto: MUP RS

Zvanični izveštaj MUP-a: Situacija je stabilna!

Vrh Ministarstva unutrašnjih poslova predstavio je premijeru detaljan izveštaj o svim preduzetim merama na terenu. Na osnovu svih analiziranih parametara, rukovodstvo MUP-a je zvanično potvrdilo da je bezbednosna situacija u Republici Srbiji u potpunosti stabilna i pod kontrolom nadležnih organa.

Autor: D.S.

#Direkcija policije

#Dragan Vasiljević

#Ivica Dačić

#MUP

#Organizovani kriminal

#Policija

#Vlada Srbije

#bezbednosna situacija

#izveštaj MUP-a

#palata srbija

#Đuro Macuta

POVEZANE VESTI

Društvo

Vasiljević: Kriminal u Srbiji u padu, rasvetljena sva ubistva u prva četiri meseca 2026.

Politika

DAČIĆ SA BOCAN-HARČENKOM U PALATI SRBIJA: Potvrđeni tradicionalno prijateljski odnosi, borba protiv kriminala prioritet za obe zemlje!

Društvo

SRBIJA JE STABILNA I ODGOVORNA DRŽAVA! Svečano obeležen Dan Jedinice за obezbeđenje: Premijer Macut i ministar Dačić poručili – Vi ste čuvari bezbedno

Društvo

Dačić održao sastanak sa oficirima MUP-a koji su raspoređeni širom sveta: Dobra saradnja između policija omogućava efikasnu borbu protiv kriminala (FO

Društvo

Direktor policije Vasiljević u Banjaluci: Zajednička borba protiv kriminala i priznanje za saradnju

Politika

JAČANJE SARADNJE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE U BORBI PROTIV KRIMINALA: Dačić i Budimir potpisali važan memorandum (FOTO)