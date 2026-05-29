SRPSKA PAMET ČUVA ŠUME! Stiže softver za monitoring njihovog očuvanja - Ministarka Pavkov: Građani će moći da uživaju u ekosistemima

Srbija po ugledu na svetska inovativna rešenja razvila softver za monitoring šuma.

Danas je predstavljen Nacionalni inteligentni monitoring sistem šuma Republike Srbije - NIMOS projekat koji je proistekao iz domaće naučno-istraživačke zajednice, stavljan na raspolaganje državi i prirodi.

Ministarka Sara Pavkov istakla je da je, uz srpsko znanje i srpsku pamet, razvijen pametni sistem za predikciju i monitoring u realnom vremenu, što će značajno unaprediti očuvanje šuma, predikciju požara i borbu protiv štetočina.

- Idemo u korak sa veštačkom inteligencijom, robotikom i tehnološkim inovacijama, što potvrđuje i poseta predsednika Aleksandra Vučića Kini. Svi podaci će biti sačuvani u Data centar u Kragujevcu, što je vrlo značajno, jer su to nacionalni podaci, od srpskog softvera - rekla je Pavkov.

Ministarka je dodala i da će NIMOS pomoći i građanima da izaberu gde je najbolje da šetaju kako bi mogli određene hemijske supstance da apsorbuju u svom telu i da uživaju u šumskim ekosistemima.

- Ovaj alat je dokaz da Srbija ima znanje, kapacitet i viziju da bude ključna spona između nauke, institucija i prirode. Upravo u tom povezivanju leži snaga savremene Srbije- zaključila je Pavkov.



Autor: A.A.