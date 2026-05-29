MACUT NAKON SEDNICE VLADE: Ugroženim opštinama biće upućeno 165.000 litara flaširane vode

Macut je posle vanredne sednice Vlade rekao da je Republičkoj direkciji za robne rezerve naloženo da za Grad Čačak obezbedi 120.000 litara vode, za Opštinu Gornji Milanovac 20.000 litara, dok je za Opštinu Lučani predviđena isporuka 25.000 litara flaširane vode.

Premijer prof. dr Đuro Macut izjavio je da je na današnjoj sednici Vlade Srbije doneta odluka o dodeli flaširane pijaće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem nakon havarije na vodosistemu "Rzav", a u pitanju je 165.000 litara vode.

Macut je posle vanredne sednice Vlade za beogradske medije rekao da je Republičkoj direkciji za robne rezerve naloženo da za Grad Čačak obezbedi 120.000 litara vode, za Opštinu Gornji Milanovac 20.000 litara, dok je za Opštinu Lučani predviđena isporuka 25.000 litara flaširane vode kao i da će voda biti isporuČena u toku današnjeg i u narednih dva do tri dana.

- Posle jučerašnje sednice Kriznog štaba Sektora za vanredne situacije danas je održana sednica Vlade radi donošenja odluke o dodeli flaširane vode za piće ugroženim opštinama nakon situacije koja se dogodila posle havarije na sistemu za vodosnabdevanje Rzav, gde je jedan dobar deo Moravičkog okruga, odnosno nekoliko gradova i opština - Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Požega, ostalo bez pijaće vode - rekao je Macut nakon vanredne sednice Vlade Srbije.

On je naveo da je Republičkoj direkciji za robne rezerve naloženo koliko vode treba da obezbedi.

- Republičkoj direkciji za robne rezerve naloženo je da se obezbedi za Grad Čačak 120.000 litara vode, Opština Gornji Milanovac 20.000 litara i Opština Lučani 25.000 litara vode koji će biti isporučeni u toku današnjeg dana i u narednih dva do tri dana, kako je projektovano da će biti potrebe za vodom, pre svega u gradu Čačku - rekao je predsednik Vlade.

Kako je naveo, danas je krenula i prva isporuka od 25.000 litara vode ka Čačku, dok su i druge opštine povukle vodu iz rezervi za svoje građane.

- Danas je krenula i prva isporuka, kreće upravo sada od 25. 000 litara vode ka Čačku, i ove druge opštine su takođe povukle već vodu iz naših rezervi - rekao je Macut.

On je istakao da u ovom trenutku oko 75.000 građana Čačka nema ni tehničku vodu u svojim domaćinstvima, dok se njih oko 30.000 snabdeva tehničkom vodom zahvaljujući starom vodovodnom sistemu u Parmencu.

- U ovom periodu u Čačku oko 75.000 građana nema tehničku vodu, dok negde oko 30.000 građana ima tehničku vodu preko starog vodovodnog sistema u Parmencu. U Gornjem Milanovcu 30.000 građana ima tehničku vodu preko alternativnog sistema vodosnabdevanja Banjani, u Lučanima oko 9.000 građana ima tehničku vodu preko samostalnih bunara i izvorišta, negde oko 8.000 građana nema tehničku vodu. U Požegi oko 14.000 građana ima tehničku vodu preko, takođe, svog alternativnog starog sistema, i to je možda jedino mesto koje bi moglo u perspektivi da aktivira svoja izvorišta i da na taj način pokrije potrebe koje ima grad - objasnio je premijer.

Macut je istakao da je vodovodni sistem u Čačku star preko 30 godina i da će Vlada Srbije usmeriti sve napore da bi se taj problem rešio.

- Sagledali smo i situaciju koja se nalazi u ovom gradu, koji je najugroženiji, sa vodovodom koji je dosta star, preko 30 i više godina je star sistem, koji je već imao ovakve situacije pre oko 12-13 godina, i potpuno smo svesni da je ovo situacija koja će pratiti verovatno ovo područje, ali će Vlada sve snage usmeriti na rešavanje ovog problema, i već smo razgovarali oko mogućih modaliteta rešavanja - rekao je on.

Macut je zamolio građane za strpljenje i istakao da se na rešavanju problema radi ubrzano da bi se otklonili svi kvarovi, pre svega, kako je rekao, u snabdevanju školskih ustanova, bolnica i zdravstvenih centara.

Nakon havarije koja se dogodila na vodosistemu "Rzav" u mestu Gorobilje bez vode je ostalo oko 200.000 potrošača u Moravičkom okrugu, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je jutros da je kvar na tom vodosistemu otklonjen i da je u toku njegovo punjenje.

Autor: A.A.