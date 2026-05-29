Ministar Gašić u zvaničnoj poseti Slovačkoj Republici

Ministar odbrane Bratislav Gašić doputovao je danas u Bratislavu radi zvanične posete Slovačkoj Republici, tokom koje će se sastati sa najvišim zvaničnicima te zemlje.

Na početku posete, ministar Gašić sastao se sa predsednikom Vlade Slovačke Robertom Ficom, a sastanku je prisustvovao i potpredsednik Vlade i ministar odbrane Robert Kalinak.

Tom prilikom, sagovornici su ocenili da Srbiju i Slovačku povezuju veoma dobri i prijateljski odnosi, zasnovani na međusobnom poštovanju i razumevanju te izrazili spremnost za dalje jačanje bilateralne saradnje u svim segmentima od zajedničkog interesa.

Ministar odbrane istakao je da bliski odnosi predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Slovačke daju dodatni impuls daljem razvijanju saradnje dveju država. On je rekao da je Srbija zainteresovana za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane sa Slovačkom, u obostranom interesu.

Ministar Gašić istakao je da je naša zemlja opredeljena za vojnu neutralnost, ali i da će nastaviti da razvija i unapređuje odnose sa drugim državama i vojno-političkim savezima, u skladu sa sopstvenim interesima, radi jačanja globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti.

Tokom sastanka, ministar Gašić zahvalio je na snažnoj podršci koju Slovačka pruža Srbiji na putu evropskih integracija, a posebno za podršku Slovačke teritorijalnom integritetu naše države, s obzirom na to da na unutrašnjem planu, i dalje, osnovnu bezbednosnu pretnju predstavlja proces pokušaja otcepljenja teritorije AP Kosova i Metohije.

On je istakao da je, pitanje bezbednosti svih građana na prostoru Kosova i Metohije, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, prema rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i Vojno-tehničkom sporazumu, isključivo u nadležnosti KFOR te dodao da Srbija ceni kontribuciju Slovačke Republike u toj misiji.

U nastavku posete ministar Gašić obići će Ministarstvo odbrane Slovačke, gde će se sastati sa ministrom odbrane Robertom Kalinakom.

