POLIVAJU STOLOVE FARBOM I RUŠE PARLAMENTARIZAM! Krkobabić: Blokaderi svesno unižavaju institucije države i hoće samo nasilje na ulici!

Potpredsednik PUPS–Solidarnost i pravda i šef poslanike grupe Stefan Krkobabić, gostujući u "Novom jutru" kod Jovane Jeremić na TV Pink, izjavio je da je blokaderska opozicija u proteklih godinu dana potpuno srozala nivo političke kulture u zemlji, što predstavlja suštinski problem za normalno funkcionisanje društva. Krkobabić je naglasio da opoziciju ne zanimaju ni dijalog, ni ekonomski napredak zemlje, već isključivo izazivanje krize.

Organizovani napadi u Novom Sadu i na Vračaru

Kao gradski odbornik, Krkobabić se direktno osvrnuo na skandalozne scene iz Novog Sada, povlačeći paralelu sa sličnim incidentima u Beogradu.

– Mi stalno pričamo o dijalogu, a njima do dijaloga uopšte nije. Njih ne zanima Kina, niti ih zanima šta će biti sutra sa Srbijom i njenim građanima. Videli smo šta se desilo u Novom Sadu, gde sam i sam gradski odbornik. Oni su pevali himnu u jednom trenutku puna tri sata, a onda su bez ikakvog stida predsedavajući sto polivali narandžastom farbom! Evo, kolega Uglješa Mrdić je nešto slično doživeo i u opštini Vračar. Sve su to stvari koje se konstantno ponavljaju. Građani moraju da razumeju da se to ne dešava slučajno niti spontano. To je sve unapred dobro organizovano i pripremljeno sa jasnim ciljem da se unize i obesmisle državne institucije – upozorio je Krkobabić.

Opozicija želi da ukine Skupštinu i vlada sa ulice

Šef poslaničke grupe PUPS-a je objasnio opasnu matricu po kojoj opozicija svesno pokušava da uruši parlamentarni sistem u Srbiji.

– Scenario je uvek isti: nakon što naprave haos, oni izađu i kažu: „Nama Skupština više ne treba, parlament ne funkcioniše, hajmo mi na ulicu pa da tamo rešavamo probleme“. Pa ako ćemo na ulici da rešavamo državna pitanja, opravdano se pitam – šta će nama onda uopšte parlamentarizam i demokratija? Veliki problem je što se svaki njihov skup, bez izuzetka, završi brutalnim nasiljem.

Nezapamćen skandal: Predizborni skup završili napadom na policiju

Krkobabić je posebno istakao apsurdnost situacije u kojoj se opozicioni akteri odlučuju za radikalno nasilje u jeku političke kampanje, i to za izbore koji pravno još uvek nisu ni raspisani.

– Ovaj skup koji je održan u subotu bio je direktno predizborni skup. Ja za ovih 35 godina, od obnavljanja višestranačja u Srbiji, ne pamtim da se ikada desilo da se jedan predizborni skup, i to za izbore koji još uvek nisu zvanično raspisani, završi otvorenim i organizovanim napadom na policiju! I pored svega toga, pored celog tog divljaštva, njima je ponovo pružena ruka. Pozvani su na razgovore kako bi se sedelo za stolom i pričalo sa parlamentarnom, vanparlamentarnom opozicijom, pa čak i sa samim blokaderima, sve u cilju da se prevaziđe aktuelna kriza. Međutim, ni u jednom jedinom trenutku oni se nisu odazvali tom pozivu, jer njih mir i dogovor ne zanimaju – zaključio je Stefan Krkobabić.

Autor: D.S.