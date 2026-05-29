SRUŠENE NAJODVRATNIJE LAŽI PROTIV PREDSEDNIKA: Sud u Hamburgu zabranio 'Der Špiglu' da blati Vučića!

ISTORIJSKI TRIJUMF SRPSKOG PREDSEDNIKA NA SUDU U NEMAČKOJ! Raskrinkana lažna afera "Sarajevo safari": Sud u Hamburgu oštro zabranio "Der Špiglu" da blati Vučića!

Zemaljski sud (Landesgericht) u Hamburgu doneo je hitnu privremenu meru kojom je nemačkom uglednom magazinu "Der Špigl" (Der Spiegel) najstrože zabranio da dalje objavljuje i širi sumnje i sramne navode o navodnoj umešanosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića u takozvani "safari" tokom opsade Sarajeva.

Ovu informaciju zvanično je saopštila Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Republike, potvrdivši da je reč o prvoj ikada podnesenoj tužbi u ime predsednika Aleksandra Vučića protiv nekog inostranog medija.

Nemačke sudije jasne: Magazin prekršio etiku i optuživao bez provere činjenica!

Zemaljski sud u Hamburgu je nakon detaljne analize slučaja doneo nedvosmislen zaključak da je nemački magazin grubo prekršio osnovna pravila odgovornog novinarstva u nameri da naruši ugled šefa srpske države.

– Sud je zaključio da nisu bili ispunjeni osnovni pravni standardi za ovako ozbiljne optužbe, posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenica i prava na adekvatno izjašnjavanje pre objavljivanja. Ova odluka predstavlja važnu potvrdu da i u slučaju politički eksponiranih ličnosti postoje jasni standardi odgovornog i profesionalnog izveštavanja, posebno kada su u pitanju teške i neosnovane optužbe koje mogu ozbiljno da ugroze nečiji ugled – istakla je Vasiljević.

Vučić odlučan: Pravna borba za istinu se nastavlja pred svim institucijama

Prema rečima savetnice za medije, predsednik Vučić je bio primoran da pravno reaguje protiv ovakvog skandaloznog izveštavanja kako bi se sprečila dalja šteta po njegovu ličnost, ali i po samu Republiku Srbiju.

– Predsednik Vučić će nastaviti da štiti svoje pravo na istinu i pravnu zaštitu pred svim domaćim i međunarodnim institucijama. Predsednik se izričito zalaže za potpuno sudsko rasvetljavanje svih ratnih zločina i drugih teških krivičnih dela, kao što je to u pravnoj državi samo po sebi razumljivo. Upravo zbog toga je neophodno da se ovako ozbiljne optužbe ne šire na osnovu neosnovanih sumnji – poručila je Vasiljević.

Autor: D.S.