BRNABIĆ U ANDORI: Poseta sa ciljem jače saradnje u međunarodnim institucijama

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas prilikom posete Andori da se nada da će odnosi između dve zemlje biti mnogo bolji, dodajući da je važno unaprediti političke veze.

Brnabić je rekla da je jedan od osnovnih ciljeva njene posete Andori bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, na prvom mestu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

"Nema mnogo stvari koje nas povezuju, ali opet postoje važne političke veze koje je nama neophodno da unapredimo. Pre svega tu mislim na saradnju u međunarodnim organizacijama, saradnju u okviru Saveta Evrope", rekla je Brnabić i dodala da se razgovaralo i o AP Kosovu i Metohiji.

Ukazala je da je važno da Andora razume kakva je situacija na KiM i da je potreban jak, ujedinjeni front protiv toga da Priština postane deo Saveta Evrope.

"Mi to nismo zaboravili, mi na tome radimo i za to se borimo. Potpuno je jasno da bez Zajednice srpskih opština, bez nekih drugih stvari, nijedna odgovorna zemlja ne bi smela sebi da dozvoli da gura članstvo Prištine u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, a posebno ne u Savetu Evrope", rekla je Brnabić.

Kaže da su sastanci u Andori bili jako dobri i da je dobila uveravanja da će na mnogo bolji način sagledavati situaciju, što je, kako je istakla, izuzetno važno.

"Nadam se da će i predsednik parlamenta Andore uskoro doći u Srbiju u uzvratnu posetu. Ne treba zanemariti niti jednu zemlju. Nama su potrebni partneri na svim stranama. Potrebno je da imamo one koji nas podržavaju, oni koji nas razumeju. Potrebno je da otvorimo sve kanale komunikacije koji su važni za Srbiju i zbog toga, evo, prvi put u istoriji je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije u Andori", objasnila je Brnabić.

Ona je navela da Andora ima intenciju da se priključi Evropskoj uniji, ali ne u smislu punopravnog članstva, već evropskoj ekonomskoj zoni.

"Nama je bilo zanimljivo da i ja danas sa njihovom ministarkom spoljnih poslova, koja takođe ima otvoren poziv da poseti Srbiju, razgovaramo o tim modalitetima članstva u okviru Evropske unije", rekla je Brnabić.

Prenela je i vest koja je danas njihovoj ministarki stigla iz Brisela da Andora i San Marino nisu dobili zeleno svetlo za ugovor o pridruživanju iz nekih bilateralnih razloga, primetivši da različite zemlje sa potpuno različitim geografskim i političkim karakteristikama, svaka na svoj način, imaju izuzetno slične probleme na evropskom putu.

"Dobro je da skupljamo ta iskustva, da učimo jedni od drugih i da mi to koristimo za bolje pozicioniranje Srbije. To je uvek moja namera", rekla je Brnabić.

Autor: S.M.