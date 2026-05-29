Komlenski iz Pokreta socijalista odgovorio opoziciji i NVO sektoru: Vi hoćete da sprečite Srbe da bez posledica dobiju srpsko državljanstvo

- Šta je bilo stručnjaci, ko vam je drmao kavez pa ste se razgoropadili? Kad je bio u pitanju predlog Zakona o posebnom registru agenata stranog uticaja, počeli ste da penite i divljate u roku od 24 sata, a sada ste se ulenjili, ne čitate, niti ono što pročitate razumete, ali ste spremni da bilo šta izgovorite pa makar nemalo nikakve veze sa istinom - naveo je Đorđe Komlenski narodni poslanik Pokreta socijalista.

- Jedini ko je ovaj predlog zakona izgleda pročitao i razumeo je baš onaj iz NVO koja će među prvima biti na „udaru“ Zakona o posebnom registru agenata stranog uticaja. Ko ne veruje meni, neka bar to pročita, jer da bi sačuvao svoje dostojanstvo i pravničko znanje, gospodin iz „Crte“ prvo kaže da se ovim predlogom samo pojednostavljuju i preciziraju procedure za ostvarivanje prava na državljanstvo naših sunarodnika koji žive van teritorije Srbije, da ovo nije nikakva inovacija, da to već postoji, a tek onda se pridružuje horu bukača. Naravno svi vi vidite samo izbore, izbore koje ćete svakako izgubiti . rekao je Komlenski i dodao:

Nama ne smeta što „Miloš Francuz“ može, ne samo da glasa već i da se kandiduje, iako ima i naše i francusko državljanstvo, ali nam smeta što još mnogo naših sunarodnika i njihovih potomaka živi u Srbiji i okruženju i zbog lošeg sadašnjeg zakona još uvek nije dobilo državljanstvo. Uostalom ovaj predlog da se i danas usvoji, nema ni uslova ni mogućnosti da se stvori bilo kakva posledica o kojoj vi pričate. Vi biste da sprečite Srbe da bez posledica i maltretiranja dobiju srpsko državljanstvo. Mi ne razmišljamo o ovim, niti bilo kojim narednim izborima, naš cilj je „Srpski svet“ i svi Srbi sa jednakim pravima prema matičnoj državi gde god živeli u svetu. Nećemo odustati od ovog predloga, ako umete bolje predložite, podržaćemo, ali nećemo odustati ni od usvajanja ovog zakona, a ni zakona o posebnom registru agenata stranog uticaja

Autor: S.M.