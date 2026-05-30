VUČIĆ ISPUNJAVA OBEĆANJE IZ TOMAŠEVCA: Predsednik promenio plan i krenuo za Orlovat, stiže za manje od sat vremena!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uskoro stiže u zvaničnu posetu Orlovatu, čime će ispuniti obećanje koje je pre izvesnog vremena dao jednom meštaninu tokom otvaranja novog mosta u Tomaševcu.
Kako saznajemo, predsednik je promenio svoj današnji plan i krenuo put ovog mesta, a na lokaciju bi trebalo da stigne za manje od 45 minuta kako bi lično obišao železničku stanicu i uverio se u njeno stanje.
Podsetimo, tokom otvaranja mosta u Tomaševcu, jedan od okupljenih građana javno je apelovao na predsednika da poseti obližnji Orlovat:
„Samo da Vas zamolim... Kad bude gotovo ovo, da odete železničku u Orlovatu da vidite. Da vidite u kakvom je stanju“, poručio je tada meštanin iz mase.
Predsednik Vučić je odmah odreagovao na ovaj apel i potražio potvrdu od samog građanina:
„Je l' u očajnom stanju? Ti mi reci, je l' u očajnom stanju, tebi verujem?“, upitao je Vučić, na šta je građanin potvrdno odgovorio.
Predsednik je tada pred svima dao čvrstu reč da problem neće ostati ignorisan:
„Dobro, to je slučaj... Evo doći ću ja narednih dana, iznenadiću vas, videćete da ću da obiđem stanicu u Orlovatu. Ja ću da obiđem stanicu u Orlovatu i siguran sam da je u lošem stanju“, obećao je Vučić.
To obećanje se realizuje upravo danas, a situaciju sa terena, kao i najnovije video snimke i detalje posete predsednika Orlovatu objavićemo uskoro.
Autor: D.S.