'DELA UVEK GOVORE VIŠE OD REČI' Vučić u Orlovatu: Obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železnicke stanice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić 20. aprila ove godine je, na otvaranju mosta u Tomaševcu, obećao jednom građaninu da će uskoro da poseti Orlovat, što je danas i učinio.

- Divno je bilo u Kini i mnogo važnog posla smo za Srbiju obavili, ali uvek najviše volim da razgovaram sa našim ljudima i da saznajem nove stvari. Bio sam u pekari u Crepaji i kad izračunam dva bureka - 410 dinara, bolje razumem koliko još problema imamo sa boljim životnim standardom nego kad govorimo o stopama rasta, BDP-u - rekao je Vučić u obraćanju na Instagramu i dodao:

- Obećao sam pre mesec dana ljudima da ću ovde da dođem u Orlovat, da ću da vidim stanicu jer su se žalili kako izgleda. S pravom su se žalili da ovo ja mislim od '50-e godine nije obnavljano.

Videli smo Davidovića koji radi ovde u Železnicama, koji vodi računa o vozovima, kazao je predsednik.

- U svakom slučaju, moraćemo mnogo više pažnje da posvetimo običnom svetu, običnom narodu, da razgovaramo sa njima i sa tih velikih visina da se spustimo na zemlju i da bolje razumemo naše ljude - rekao je Vučić.

- Poslušao sam jednog domaćina sa skupa koji sam održao prilikom otvaranja mosta Tomaševac - Orlovat. Zamolio me je da dođem i vidim kako izgleda lokalna železnička stanica u Orlovatu. Mesec dana kasnije ispunio sam obećanje. Pošto sam sve video, sada obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železnicke stanice. Dela uvek govore više od reči! - napisao je predsednik u opisu snimka.

